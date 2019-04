"Ozon": Funk-Format gibt Tipps für den Umweltschutz

© Funk

UFA X produziert ein neues Format für das Jugendangebot Funk, bei dem es um den Umweltschutz geht. Drei junge Menschen agieren als Hosts und geben auf Instagram Tipps und Tricks und führen Selbstversuche durch.



08.04.2019 - 14:55 Uhr von Timo Niemeier 08.04.2019 - 14:55 Uhr

Der Klimaschutz ist ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, das ist nicht erst seit den Fridays4Future-Demonstrationen klar. Funk, das Jugendangebot von ARD und ZDF, will das nun in dem neuen Format "Ozon" aufgreifen. Auf der Webseite von Funk und vor allem auch bei Instagram widmet man sich jede Woche einer konkreten Fragestellung zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Die erste Woche steht unter dem Motto "Breaking Bad Habits". Ab sofort zeigt das Format, wie man schlechte Gewohnheiten ablegen kann.

Entwickelt und produziert wird "Ozon" von UFA X, das ja seit Jahresbeginn zu Divimove gehört, und dessen Mesh Collective. Die Community soll bei "Ozon" durch On- und Offline-Aktionen aktiv einbezogen werden. Mit der Bloggerin Pia Kraftfutter, Youtuber Fabian Grischkat und Umweltschützer Jakob Blasel hat das Format drei Hosts, die sich auch privat für die Umwelt einsetzen. Sie sollen zeigen, wie Umweltschutz in den Alltag integriert werden kann. Geplant sind demnach grundlegende Informationen, einfache Tipps, unterhaltsamen Quiz-Ausgaben, Selbstversuche und Do-It-Yourself-Ideen.

"Dass der oder die Einzelne nichts gegen den Klimawandel tun kann, stimmt nicht. Es braucht zuerst immer jemanden, der die Probleme erkennt, handelt und andere motiviert mitzumachen – so baut man gemeinsam Druck gegenüber Entscheiderinnen und Entscheidern auf. ‘Ozon’ bietet daher nicht nur kompakte Informationen rund um Nachhaltigkeitsfragen, sondern inspiriert und motiviert Jugendliche sich zu engagieren", sagt Amanda Brennan, Redaktionsleitung bei Mesh Collective. Unter der Marke Mesh Collective produziert UFA X vor allem Formate für Stiftungen, NGOs und manchmal auch Ministerien.

Teilen