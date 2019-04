Chris Tall präsentiert aufstrebende Comedians bei Amazon

© obs/Constantin Film/Robert Maschke

In der Fiction hat Amazon Prime Video bereits erste Duftmarken gesetzt, jetzt will man auch mit anderen Inhalten aus Deutschland punkten. Dafür engagiert man Chris Tall, der in einem neuen Format aufstrebende Comedians begrüßt und ihnen eine Bühne bietet.



09.04.2019 - 10:04 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2019 - 10:04 Uhr

Amazon hat ein neues Format mit Chris Tall in Aussicht gestellt. In "Chris Tall Presents…" ist der Comedian Moderator und Gastgeber in einer Person. In jeder der sechs Ausgaben wird er andere Comedy-Talente vorstellen, der wohl bekannteste davon ist Ingmar Stadelmann. Darüber hinaus angekündigt hat Prime Video nun auch Osan Yaran, Simon Pearce, Thorsten Bär, Masud Akbarzadeh und Tutty Tran. Diese sollen das Publikum anschließend 30 Minuten lang unterhalten.

Chris Tall selbst soll natürlich auch eigene Stand-up-Nummern darbieten. "Chris Tall Presents…" wird das erste nicht-fiktionale deutsche Amazon Original, bislang hatte man sich ja vor allem auf deutschsprachige Serien fokussiert, nun also der Schritt in die Breite. Die Show soll noch in diesem Jahr bei Prime Video online gehen, ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht.

Tall selbst sagt zu seiner neuen Show: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Amazon - einer Alexa schlägt man schließlich keinen Wunsch ab! Bei ‘Chris Tall Presents…’ finden die besten Comedians ein kreatives Zuhause und es ist mir eine große Ehre, ihnen die Tür aufhalten zu dürfen. Dass wir uns mit dieser Show neben Originals wie ‘Pastewka’ und ‘You Are Wanted’ einreihen, ist zudem ein Ritterschlag. Last but not least kann ich endlich Pumuckl gucken, wann und wo immer ich will!"

Produziert wird das Format übrigens von Constantin Entertainment. Über die Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma sei man "begeistert", sagt Georgia Brown, Direktor EU Originals bei Prime Video. "Das frische Konzept und sein unglaubliches Talent haben ‘Chris Tall Presents…’ zu einer naheliegenden Wahl für unseren ersten Schritt im Unterhaltungsshowbereich gemacht. Wir freuen uns, Prime-Mitgliedern in jedem Land über die verschiedensten Genres hinweg die jeweils Besten ihres Fachs zu präsentieren."

