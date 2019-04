Kooperation: O2 bietet Kunden künftig auch waipu.tv an

© Exaring/O2

Die waipu.tv-Mutter Exaring und Telefónica Deutschland (O2) gehen eine langfristige Kooperationsvereinbarung ein. Der Mobilfunker macht seinen Kunden damit das IPTV-Angebot von waipu.tv verfügbar, damit will man den klassischen Kabelanschluss ersetzen.



09.04.2019 - 11:52 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2019 - 11:52 Uhr

Kunden des Mobilfunkbetreibers O2 haben künftig die Möglichkeit, das Angebot von waipu.tv zusätzlich zu ihren bestehenden Verträgen hinzuzubuchen. Über das neue "O2 powered by waipu.tv", das am 2. Mai startet, erhalten sie Zugriff auf die IPTV-Plattform. Gebucht werden können drei unterschiedliche Tarife (S, M und L). Das S-Angebot umfasst für monatlich 4,99 Euro mehr als 80 Sender, aber nur zwei gleichzeitige Streams und 25 Stunden Aufnahmespeicher. Im M-Paket (8,99 Euro) sind mehr als 100 Sender enthalten, davon die Mehrheit in HD. Außerdem können vier Programme gleichzeitig gesehen werden, der Speicher beträgt 100 Stunden.

Das größte Paket ähnelt dem M-Angebot sehr, kann allerdings auch im EU-Ausland genutzt werden und kostet 9,99 Euro pro Monat. "Wir freuen uns sehr, einen so starken Partner wie Telefónica Deutschland von den Vorteilen unserer IPTV-Plattform überzeugt zu haben", sagt Christoph Bellmer, CEO und Vorstandsvorsitzender der Exaring AG. "Gemeinsam mit Telefónica werden wir das Thema IPTV erheblich voranbringen und viel mehr Menschen von den Vorteilen überzeugen. Nutzer von ‚O2 TV powered by waipu.tv‘ profitieren von der Einfachheit und Innovation modernster IP-Technologie verbunden mit der Qualität und Zuverlässigkeit bekannter Technologien wie Kabel und Satellit." Wolfgang Metze, Privatkundenvorstand von Telefónica Deutschland, sagt über die neue Partnerschaft: "Für uns ist die Partnerschaft mit der Exaring AG ein wichtiger Baustein unserer Strategie. Wir eröffnen unseren Kunden die Freiheit, sich ohne Kompromisse in der digitalen Welt zu bewegen. Mit ,O2 TV powered by waipu.tv' können sie Live-TV jederzeit und überall erleben. Dabei profitieren unsere Kunden von modernster IPTV-Technologie und einem durchdachten Produkt. Die Exaring AG hat in den letzten Jahren bewiesen, dass waipu.tv ausgereift und von hoher Qualität ist. Das Produkt wurde kontinuierlich und in sehr kurzen Zyklen erweitert, wodurch ständig neue Funktionen und Sender hinzukamen. Mit ‚O2 TV powered by waipu.tv‘ ergänzen wir optimal unser Mobilfunk- und Festnetzportfolio."

