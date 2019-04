"Agents of S.H.I.E.L.D." müssen Samstagabend räumen

© ABC

"Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." wird vorerst nicht ins Samstagabendprogramm von RTL II zurückkehren. Die Quoten der vierten Staffel waren miserabel und erreichten am vergangenen Wochenende neue Tiefstwerte.



09.04.2019 - 16:45 Uhr von Uwe Mantel 09.04.2019 - 16:45 Uhr

Nach bislang zehn ausgestrahlten Folgen der vierten Staffel muss "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." den Sendeplatz am Samstagabend bei RTL II räumen. Nach einem noch recht ordentichen Start fielen die Quoten bereits in der zweiten Woche deutlich in den roten Bereich und sollten sich seitdem auch nicht mehr erholen. Am vergangenen Samstag kam die Folge um 21:55 Uhr nur noch auf katastrophale 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nun zieht RTL II Konsequenzen. Die nächsten für den 20. April vorgesehenen Episoden werden durch den Spielfilm "Beastly" ersetzt. Die ebenfalls erfolglosen Wiederholungen von "The Shannara Chronicles" ab 20:15 Uhr belässt RTL II hingegen einstweilen im Programm.

Am kommenden Wochenende hätte "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." ohnehin eine geplante Pause eingelegt. Im Vorfeld des Starts der letzten Staffel von "Game of Thrones" bei HBO respektive Sky versucht RTL II nochmal etwas vom Hype ums Finale abzubekommen und wiederholt am kommenden Wochenende nochmal alte Folgen der Serie - allerdings in etwas eigentümlicher Weise. Am Freitag gibt's ab 22:50 Uhr zunächst die drei letzten Folgen der fünften Staffel zu sehen, am Samstag zeigt man dann die fünfte, neunte und zehnte Episode aus Staffel 6, nicht aber die übrigen Folgen dieser Staffel. Dafür läuft ab 1:35 Uhr sowie am späten Sonntagabend dann die siebte Staffel. Theoretisch könnte man gegen 3 Uhr dann direkt zur Premiere der achten Staffel bei Sky wechseln. Wer Sky-Kunde ist, ist aber natürlich nicht auf die Wiederholungen bei RTL II angewiesen, dort stehen auch die alten Folgen ohnehin zum Abruf bereit.

Teilen