AT&T dementiert Verkaufsgerüchte um HBO Europe

Laut "Financial Times" soll es bei AT&T Überlegungen geben, sich vom Europa-Geschäft von HBO zu trennen - mit dem inzwischen zu Comcast gehörenden Sky als naheliegendstem Käufer. AT&T hat die Meldung inzwischen als unwahr zurückgewiesen.



10.04.2019 - Uwe Mantel

"HBO Europe ist ein wertvolles Asset für unsere Wachstumspläne in Europa" - mit diesem Statement hat AT&T-Boss John Stankey einen Bericht in der Mittwochs-Ausgabe der "Financial Times" zurückgewiesen, in der diese unter Berufung auf mehrere aktuelle und ehemalige Führungskräfte berichtet hat, dass man in der AT&T-Zentrale mit dem Gedanken spielt, sich vom Europa-Geschäft von HBO zu trennen. Der Bericht sei unwahr und entbehre jeder Grundlage, so AT&T.

Hintergrund: AT&T sitzt nach der teuren Übernahme auf einem gigantischen Schuldenberg in Höhe von zuletzt 176 Milliarden US-Dollar. Davon würde man nur zu gerne einen Teil schnell wieder abtragen. Vor Analysten hat AT&T-CEO Randall Stephenson jedenfalls schon versprochen, bis zum Jahresende die Schuldenlast ein gutes Stück weit zu reduzieren - das wird kaum gehen ohne den Verkauf von Unternehmensteilen. HBO Europe sei daher zumindest eines der Assets, bei dem man einen Verkauf erwäge, schrieb die "FT". Auch über den Verkauf des zehnprozentigen Anteils am Streaming-Dienst Hulu wird spekuliert - etwa an den inzwischen dank der Fox-Übernahme zum Mehrheits-Eigner aufgestiegenen Disney-Konzern.

Dass schon offizielle Gespräche geführt wurden, hatte auch die "Financial Times" nicht behauptet und lediglich von Überlegungen im Konzern gesprochen. Als naheliegenden Käufer hatte man dabei Sky ins Spiel gebracht, das selbst gerade durch Comcast übernommen wurde. Tatsächlich würden sich Sky und HBO Europe schon rein geographisch gut ergänzen: HBO Europe ist in Skandinavien, Osteuropa und Spanien tätig, Sky in Italien, Großbritannien und Deutschland/Österreich. Dass man sich nicht in die Quere kommt, liegt auch daran, dass Sky in seinen Ländern seit vielen Jahren exklusiver Partner von HBO ist.

Allerdings arbeitet WarnerMedia derzeit am Start eines neuen Streaming-Dienstes, der u.a. auch die Inhalte von HBO umfassen soll. Für einen möglichen internationalen Rollout erscheint es daher auch kontraproduktiv, sich vorher aus weiteren Ländern zurückzuziehen und die Rechte an andere Unternehmen abzutreten. HBO Europe ist in mehreren Ländern schon als reiner Streaming-Dienst verfügbar und zählt rund zehn Millionen Abonnenten.

