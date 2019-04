Kika zeigt "Schloss Einstein"-Crossover mit "Jungen Ärzten"

© MDR/Saxonia Media/Felix Abraham

In der kommenden Woche steht beim Kika eine ganz besondere Folge des Dauerbrenners "Schloss Einstein" an. Die Macher haben nämlich eine Crossover-Episode mit "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" gedreht, die nun gezeigt wird.



Am Donnerstag, den 18. April, zeigt der Kika um 14:35 Uhr keine ganz normale Folge von "Schloss Einstein", sondern eine Crossover-Ausgabe mit der ARD-Vorabenderie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Beide Serien werden vom MDR verantwortet. In der Folge wird ein Schüler von "Schloss Einstein" nach einem Unfall im Johannes-Thal-Klinikum behandelt.

Fünf Tage lang drehte die Crew von "Schloss Einstein" am Set von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Dr. Franziska Ruhland (Gunda Ebert) aus der ARD-Vorabendserie ist ebenfalls bei "Schloss Einstein" zu sehen. "Schloss Einstein" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft und schon seit 1998 auf Sendung. Produzent ist Jan Kruse, Producerin Josefine Bohlken (Saxonia Media).

