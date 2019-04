Neue Show: BR sucht ab Ende Mai "Bayerns beste Witze"

© BR/Sebastian Weidenbach

RTL und Sat.1 haben bereits eigene Witze-Shows, Ende Mai zieht nun auch der BR nach. Ab dann zeigt man nämlich das neue Format "Bayerns beste Witze", das aber etwas kürzer ausfällt als ursprünglich mal angekündigt.



Im November hat der BR angekündigt, mit Alexander Herrmann an einer eigenen Witze-Show zu arbeiten (DWDL.de berichtete). Nun gibt es einen Sendetermin: Das Format ist ab dem 31. Mai immer freitags ab 22:05 Uhr im Programm des Senders zu sehen. Anders als 2018 angekündigt, besteht die erste Staffel aber nicht aus sechs, sondern nur aus fünf Ausgaben. Produziert wird das Format von RedSeven Entertainment.

Moderator Alexander Herrmann empfängt in der Show vier Witze-Erzähler aus Schwaben, Franken und Altbayern und diese Kandidaten duellieren sich dann jeweils um den Tagessieg. In den ersten vier Ausgaben treten so 16 verschiedene Menschen aus dem ganzen Bundesland auf dem Münchner Nockherberg gegeneinander an, am Ende gibt es ein großes Finale.

Witze-Shows sind derzeit im deutschen Fernsehen überraschend populär. Während Sat.1 zuletzt die von Hugo Egon Balder moderierte Show "Richtig witzig" zeigte, liefen bei RTL Anfang des Jahres neue Ausgaben von "Markus Krebs - Witzearena". Letzteres Format konnte aber nur am Anfang der Staffel dank Dschungel-Unterstützung überzeugen, die anderen Folgen performten am späten Freitagabend recht mau.

