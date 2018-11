BR arbeitet an neuer Witze-Show mit Alexander Herrmann

© BR

Das BR Fernsehen sucht nach heimischen Witzbolden für eine neue Show. Im kommenden Jahr will der Sender nach "Bayerns besten Witzen" Ausschau halten. Als Moderator hat man den fränkischen TV-Koch Alexander Herrmann gewinnen können.



06.11.2018 - 13:12 Uhr von Alexander Krei 06.11.2018 - 13:12 Uhr

Fast 30 Jahre nach dem Start von "Gaudimax" will es der Bayerische Rundfunk wieder mit einer Witze-Show versuchen. TV-Koch Alexander Herrmann soll im Frühjahr 2019 in einer neuen Sendung "Bayerns beste Witze" suchen. Geplant sind zunächst sechs Folgen, die voraussichtlich am Freitagabend ausgestrahlt werden sollen. Hinter dem Format steht die Produktionsfirma Redseven Entertainment.

Die Produktion soll nach Angaben des BR Fernsehens noch im Herbst über die Bühne gehen - auch wenn der Sender aktuell noch nach Kandidaten sucht. Auf dem Münchner Nockherberg sollen jeweils vier Kandidaten in verschiedenen Runden und Kategorien gegeneinander antreten und die Zuschauer zu mLachen bringen. Wer das Publikum am meisten überzeugt, darf schließlich im Finale um den Siegertitel kämpfen.

Witze-Shows erleben derzeit im deutschen Fernsehen eine Art Renaissance. Während es Sat.1 mit der von Hugo Egon Balder moderierten Show "Richtig witzig" versucht, lässt RTL gerade neue Folgen der "Witzearena" mit Markus Krebs produzieren.

Teilen