Akademie-Romy: "Der Pass" ist die beste Serie 2019

Noch vor der Verleihung der Publikums-Romy sind am Donnerstag in Wien die Akademie-Preise vergeben worden. Als beste Serie wurde "Der Pass" von Wiedemann & Berg und epo-film ausgezeichnet. Und auch Jan Böhmermann wurde geehrt.



12.04.2019 - 00:15 Uhr von Timo Niemeier 12.04.2019 - 00:15 Uhr

Die Romy-Akademie, die aus allen bisherigen Siegern des österreichischen Film- und Fernsehpreises besteht, hat am Donnerstagabend seine Preise vergeben, mehr als 400 Personen waren dabei stimmberechtigt. In der Königskategorie Beste TV-Serie setzte sich "Der Pass" durch, das von Wiedemann & Berg in Koproduktion mit epo-film für Sky produziert wurde. Die Produzenten konnten sich zudem über eine weitere Romy freuen: Auch in der Kategorie Bester Produzent TV-Fiction war "Der Pass" erfolgreich.

Dieter Pochlatko und Jakob Pochlatko von epo -film erhielten zudem eine Romy für ihren TV-Film "Das Wunder von Wörgl", in der gleichen Kategorie siegte auch die RBB-Produktion "Unterwerfung". Die Auszeichnung für das beste Buch in der TV-Fiction ging unterdessen an Oliver Kienle für seine ZDF-Serie "Bad Banks". Die beste TV-Doku kommt von ServusTV und heißt "Mount Everest - Der letzte Schritt", darin ist unter anderem Bergsteiger Reinhold Messner zu sehen.

Und auch Jan Böhmermann kann sich einmal mehr über eine Romy freuen. Nachdem er im letzten Jahr bereits einen Publikumspreis gewonnen hatte, erhielt er, gemeinsam mit Philipp Käßbohrer, nun einen Akademie-Preis für "Lass dich überwachen! Die Prism is a Dancer Show". In seiner Dankesrede, die per Video eingespielt wurde, begrüßte Böhmermann die Menschen im Saal mit den Worten "Hallo, Ostmark!" und rief dazu auf, am 26. Mai zur EU-Wahl zu gehen.

Die Romy-Publikumspreise werden am Samstag vergeben, diese Gala ist auch im Fernsehen bei ORF 2 zu sehen. Die Übertragung beginnt um 21:10 Uhr. Alle Nominierten des Publikumspreises finden Sie hier.

