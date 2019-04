Neue "Shannara Chronicles"-Folgen ab Ende April bei RTL II

© Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft

Für die Wiederholungen sieht es derzeit ziemlich schlecht aus, Ende April setzt RTL II aber auf neue Folgen von "The Shannara Chronicles". Neu ist dabei aber natürlich nur relativ: Die zweite Staffel ist bereits seit mehr als einem Jahr bei Prime Video verfügbar.



12.04.2019 - 11:33 Uhr von Timo Niemeier 12.04.2019 - 11:33 Uhr

RTL II hat angekündigt, die zweite Staffel der US-Serie "The Shannara Chronicles" ab Ende April ins Programm zu nehmen. Die insgesamt zehn neuen Folgen sind ab dem 27. April immer samstags zur besten Sendezeit zu sehen. Die frischen Episoden laufen also dort, wo RTL II derzeit noch die erste Staffel wiederholt. Beim Sender will man die neuen Folgen aber möglichst schnell zeigen: Gleich am ersten Abend sind vier Episoden am Stück eingeplant. Die Folgen sind allerdings auch schon seit mehr als einem Jahr bei Amazon Prime Video zu sehen und damit nicht mehr wirklich "neu".

Die erste Staffel lief Mitte 2016 bei RTL II und holte im Schnitt etwa 5,6 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, damals lief die Serie aber über mehrere Wochen hinweg am Dienstagabend. Die Wiederholungen von Staffel eins tun sich derzeit sehr schwer, am vergangenen Samstag waren teilweise nur 2,2 Prozent Marktanteil drin. Nachdem RTL II "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." zuletzt aus dem Programm kegelte, blieben die "The Shannara Chronicles"-Wiederholungen allerdings bestehen. Es scheint also, als würde der Sender alle Folgen wiederholen wollen.

Darüber hinaus hat RTL II nun auch für den 29. April neue Ausgaben der Dokusoap "Die Geissens" angekündigt. Wie gehabt läuft das Format montags zur besten Sendezeit, am 29. April stehen gleich zwei neue Folgen an. Zuletzt zeigte der Quotentrend bei den "Geissens" wieder nach oben, die letzten neuen Ausgaben erreichten im Schnitt wieder mehr als 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auf ähnliche Werte wird man nun auch ab Ende April hoffen. In den ersten beiden neuen Ausgaben zieht es die Millionärs-Familie unter anderem auf die Malediven.

