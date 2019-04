NDR-Sprecher Martin Gartzke geht in den Ruhestand

© NDR

Martin Gartzke hat 24 Jahre lang für den NDR gesprochen, nun verabschiedet er sich in den Ruhestand. Intendant Lutz Marmor dankte ihm zum Abschied. Einen Nachfolger gibt es noch nicht, die Presseabteilung hat vorerst eine kommissarische Leitung.



12.04.2019 - 14:42 Uhr von Timo Niemeier 12.04.2019 - 14:42 Uhr

Der NDR verliert ein Urgestein. Der langjährige Pressesprecher Martin Gartzke verlässt den Sender, für den er seit 1987 gearbeitet hatte, und geht in den Ruhestand. Er war unter anderem maßgeblich an der redaktionellen Weiterentwicklung der damaligen Kundenzeitschrift "NDR Magazin" beteiligt, seit 1995 war er Pressesprecher des Senders. Gartzke, auch Leiter der Abteilung Presse und Information, ist einer der dienstältesten Pressesprecher innerhalb der ARD. 2003 und 2004 war er zusätzlich auch ARD-Sprecher. Während der ARD-Geschäftsführung durch den NDR von 2013 bis 2016 übernahm er die Aufgabe des Vorsitzenden der Kommunikationschefs des Senderverbunds.

NDR-Intendant Lutz Marmor würdigt Gartzke zum Abschied als "höchst kompetent, immer gut informiert, sympathisch, bescheiden und mit viel Verständnis für die Arbeit der journalistischen Kolleginnen und Kollegen". So habe Gartzke die NDR-Pressestelle 24 Jahre lang mit großem Erfolg geleitet. "Er steht mit Herzblut und Leidenschaft für den Norddeutschen Rundfunk ein und hat dies immer mit professioneller Unaufgeregtheit verbunden. Zum Abschied ein ganz, ganz großes Dankeschön!"

Martin Gartzke selbst sagt zu seinem Abschied: "Es war mir über all die Jahre hinweg eine große Freude, Ansprechpartner für die Presse zu sein und den NDR mit seinen vielfältigen Programmen zu vertreten. Diese Aufgabe ist über die Jahre hinweg spannend geblieben. Das liegt an immer wieder neuen Projekten und Fragestellungen, aber vor allem an vielen interessanten und bereichernden Begegnungen mit Kolleginnen und Kollegen über Mediengrenzen hinweg. Herzlichen Dank dafür!"

Wer die NDR-Pressestelle künftig leiten wird, steht derzeit noch nicht fest. Der Sender teilte mit, dass die Entscheidung über die Nachfolge Gartzkes "in Kürze" fallen solle. Bis es soweit ist, übernimmt die bisherige Stellvertreterin Iris Bents die kommissarische Leitung der Abteilung.

