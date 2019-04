"Sendung mit dem Elefanten": Mädel besucht Engelke

© WDR/Ben Knabe

Ab Ostern wird Bjarne Mädel regelmäßig in der "Sendung mit dem Elefanten" - dem jüngeren Ableger der "Sendung mit der Maus" - zu sehen sein. Er klopft darin regelmäßig an Anke Engelkes Tür.



15.04.2019 - 13:29 Uhr von Uwe Mantel 15.04.2019 - 13:29 Uhr

Hochkarätige Verstärkung für die "Sendung mit dem Elefanten": Künftig wird regelmäßig Bjarne Mädel in der Sendung, die sich an Vorschulkinder widmet, zu sehen sein. Er besucht darin Anke Engelke, die schon seit 2007 mit einer Impro-Sketchreihe Teil des Formats zu sehen ist. Insgesamt 16 Sketche wurden für die kommenden Wochen gedreht.

Seinen ersten Auftritt hat er am Gründonnerstag in der Folge "Schluckauf", in der er als "Staatsbesuch aus Schlukonien" zu sehen sein wird. Am Ostermontag steht er dann als Weihnachtshase vor der Tür. Dauer-Gast bei Anke ist "Denis" (Denis Moschitto), der wie ganz selbstverständlich in ihrem Schrank wohnt. Auch Matthias Schweighöfer ist immer mal wieder bei Anke in der "Sendung mit dem Elefanten" zu Gast.

Die Sendung ist montags bis freitags um 6:55 Uhr im Kika sowie samstags um 7:50 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen. Unter elefant.wdr.de gibt's auch einen Internet-Auftritt.

