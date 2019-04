ZDF benennt neuen Comedy-Chef und Bickel-Nachfolgerin

© ZDF/Ulrike Lenz

Lange hat sich das ZDF Zeit gelassen, um zwei wichtige Personalien zu klären. Jetzt steht fest: Roman Beuler wird neuer Comedy-Chef, Katharina Görtz folgt auf Alexander Bickel, der neuer WDR-Filmchef wird. Beide kommen aus dem eigenen Haus.



16.04.2019 - 12:41 Uhr von Alexander Krei 16.04.2019 - 12:41 Uhr

Das ZDF hat zwei wichtige Positionen neu besetzt: So wird Roman Beuler zum 1. Mai neuer Leiter des Teams "Comedy und Kabarett" in der ZDF-Hauptredaktion Show, einen Monat später übernimmt Katharina Görtz die Teamleitung Fernsehfilm 1 in der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II. Beuler folgt auf Stephan Denzer, der in den vergangenen Jahren Formate wie die "heute-show", "Die Anstalt" oder das "Neo Magazin Royale" verantwortete und nun zum Mainzer unterhaus wechselt, Görtz übernimmt die Nachfolge des künftigen WDR-Fernsehfilmchefs Alexander Bickel (DWDL.de berichtete).

Roman Beuler begann seine Karriere in der ZDF-Chefredaktion und leitete die Redaktionen "Hallo Deutschland" und "Zeitgeschehen", ehe er in die Programmdirektion wechselte und dort die Leitung des Teams "Infotainment" in der Hauptredaktion Show sowie später die verantwortliche Redaktion für "Aktenzeichen XY... ungelöst" und den Relaunch von "Vorsicht, Falle!" übernahm. "Seine Erfahrungen sowohl im unterhaltenden als auch im journalistischen Fach zeichnen ihn aus", lobte das ZDF am Montag in einer Mitteilung.

Katharina Görtz wiederum verfüge über "hervorragende Branchenkenntnis und Interesse an strategischen Fragen". Von ihr erhofft sich das ZDF nun "neue Impulse für populäres Erzählen". Künftig trägt sie die Verantwortung für den Sendeplatz am Donnerstag um 20:15 Uhr sowie für die neuen "Herzkino"-Reihen und die Mehrteiler der Hauptredaktion. Bereits seit 2013 gehört Görtz dieser an. Dort kümmerte sie sich bislang unter anderem um Filme sowie die Serien "Bettys Diagnose" und "SOKO Stuttgart".

