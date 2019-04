Arte mit Sonderprogrammierung nach Notre-Dame-Brand

© ARTE

Nach dem Brand von Notre Dame ändert Arte am heutigen Dienstag sowie am Mittwochabend sein Programm. U.a. zeigt man die Aufzeichnung eines Konzerts in der Kathedrale und den Klassiker "Der Glöckner von Notre Dame"



16.04.2019 - 18:45 Uhr von Uwe Mantel 16.04.2019 - 18:45 Uhr

Auch wenn Notre Dame vor der vollständigen Zerstörung gerettet werden konnte richtete das Feuer am Montagabend einen verheerenden Schaden an der Kathedrale an. Der deutsch-französische Kultursender Arte hat nun angekündigt, am heutigen Dienstag- sowie dem morgigen Mittwochabend aus diesem Anlass kurzfristig sein Programm zu ändern. Man wolle stattdessen eine "Hommage an die Kathedrale Notre Dame de Paris" zeigen.

Unangetastet von den Änderungen steht heute um 20:15 Uhr zunächst noch die Doku "The Clock Is Ticking - Das Brexit Drama" sowie im Anschluss das 20-minütige Gespräch mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier auf dem Programm. Um 22:05 Uhr schließt sich dann der Dokumentarfilm "Kathedralen - Wunderwerke der Gotik" von Christine Le Goff und Gary Glassman an. Darin wird gezeigt, wie Archäologen mit neuesten Techniken den Geheimnissen der Baudenkmäler des Mittelalters auf die Spur zu kommen. Um 23:25 Uhr ist dann ein Konzert zu sehen, das in Notre Dame aufgenommen wurde: Das traditionelle Requiem von Hector Berlioz, dirigiert von Gustavo Dudamel.

Am Mittwoch zeigt Arte dann um 20:15 Uhr den Klassiker "Der Glöckner von Notre Dame". Der Film von William Dieterle stammt aus dem Jahr 1939 und gilt als eine der besten Verfilmungen des Romans von Victor Hugo. Im Anschluss daran widmet sich ab 22:10 Uhr eine Dokumentation der Orgel von Notre Dame. Sie gilt als eine der kostbarsten und komplexesten Orgeln der Welt. In der Sendung führt Olivier Latry, einer der vier amtierenden Organisten der Notre-Dame de Paris, tief hinein in das Innerste der Orgel.

Um über den aktuellen Stand nach dem gestrigen Brand zu informieren, hat Das Erste unterdessen für 21:45 Uhr ein 20-minütiges "Weltspiegel extra" angekündigt, das ZDF nimmt im Anschluss an die "heute"-Nachrichten ein "ZDF Spezial" ins Programm.

Teilen