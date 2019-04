Joko Winterscheidt erhält Gastrolle im "Traumschiff"

© ProSieben / Jens Hartmann

ProSieben-Gesicht Joko Winterscheidt wird bald im ZDF zu sehen sein - und zwar beim "Traumschiff". Der Entertainer erhält eine Gastrolle und wird neben Florian Silbereisen in einer Ausgabe mitspielen. Außerdem bekommt er prominente, weibliche Unterstützung.



17.04.2019 - 08:35 Uhr von Timo Niemeier 17.04.2019 - 08:35 Uhr

Alles neu beim "Traumschiff": Erst Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Florian Silbereisen bald Kapitän auf Deutschlands wohl bekanntestem Kreuzfahrtschiff wird (DWDL.de berichtete). Und zu seiner Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es voraussichtlich auch viel prominente Unterstützung: Wie Produzentin Beatrice Kramm nun nämlich gegenüber der "Bild" bestätigt hat, erhält Joko Winterscheidt eine Gastrolle im "Traumschiff". Er wird dann auch in der Weihnachtsfolge zu sehen sein.

Und damit nicht genug - es gibt noch mehr prominente Unterstützung für Silbereisen. Kramm hat nun nämlich auch bestätigt, dass Sarah Lombardi einen kurzen Gastauftritt haben wird. Die postete schon zu Drehbeginn vor wenigen Tagen auf ihren Social-Media-Accounts, dass sie nun an Bord gehe.

Am kommenden Sonntag, den 21. April, sticht das "Traumschiff" das nächste Mal in See. Am Steuer ist dann der Erste Offizier, Martin Grimm (Daniel Morgenroth). Zu Weihnachten übergibt Morgenroth dann die Kapitänsaufgaben an Florian Silbereisen.

Teilen