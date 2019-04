TNT schickt Comedyserie "Andere Eltern" in zweite Staffel

© Tom Tambrow / eitelsonnenschein / Turner

Noch ist die erste Staffel nicht beendet, da hat Turner bereits grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben: Die Mockumentary "Andere Eltern" soll mit neuen Folgen in die Verlängerung gehen. Im Mittelpunkt steht erneut eine Elterninitiative in Köln-Nippes.



17.04.2019 - 10:51 Uhr von Alexander Krei 17.04.2019 - 10:51 Uhr

Seit einem Monat strahlt TNT Comedy seine neue Eigenproduktion "Andere Eltern" aus, die schon im Vorfeld viel Kritiker-Lob einheimste. Auch bei Turner ist man von der Serie über eine Kita in Köln-Nippes überzeugt - und zwar so sehr, dass bereits eine zweite Staffel bei der Produktionsfirma eitelsonnenschein in Auftrag gegeben wurde. Die Film- und Medienstiftung NRW fördert die neuen Geschichten mit 600.000 Euro. Mit den Dreharbeiten soll im Sommer begonnen werden, die Ausstrahlung ist für 2020 geplant.

Nach "Arthurs Gesetz" ist "Andere Eltern" die zweite Eigenproduktion für den Pay-TV-Sender TNT Comedy. Bei deren Fortsetzung setzt man auf bewährte Protagonisten: So wird die neue Staffel erneut von Lutz Heineking realisiert, der zusammen mit Sebastian Züger auch die Bücher schreibt. Neu zum Autorenteam kamen Sönke Andresen und Tatjana Scheel hinzu. Als Executive Producer fungieren Marco Gilles, Peter Heineking, Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder.

Auch die zweite Staffel von "Andere Eltern" wird wieder als Mockumentary gedreht. Die Besonderheit: Erneut werden die verschiedenen Rollen werden skizziert und die Dialoge von den Schauspielern vor der Kamera improvisiert. Diese kennen den Verlauf der Geschichte zunächst nicht und werden vor laufender Kamera immer wieder mit Überraschungen konfrontiert.

Teilen