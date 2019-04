Beisenherz macht Satire-Show auf mehreren Plattformen

© Oliver von Berg

Ab Ende Mai wird Micky Beisenherz eine neue satirische Comedyshow präsentieren. Ungewöhnlich ist der Ausstrahlungsweg: Neben der Telekom, die die Show bei Magenta TV anbieten wird, sind auch zwei weiteren Plattformen an Bord.



17.04.2019 - 13:52 Uhr von Alexander Krei 17.04.2019 - 13:52 Uhr

Micky Beisenherz übernimmt die Moderation einer neuen satirischen Comedyshow, die über gleich mehrere Plattformen ausgestrahlt werden soll. "Artikel 5", so der Titel des Formats, soll zuerst in der Megathek des Telekom-Angebots MagentaTV abrufbar sein, zeitversetzt dann auch auf Amazon Prime Video Direct sowie Pantaflix. Geplant sind zunächst zehn Folgen, die ab dem 30. Mai wöchentlich veröffentlicht werden sollen.

"'Artikel 5' beleuchtet Themen, die Deutschland bewegen und in aller Munde sind, aber auch Themen, die Deutschland bewegen sollten", sagt Micky Beisenherz über das Format. "'Artikel 5' ist Entertainment, das Klarheit schafft, eine Show, für die man in anderen Ländern nach Folge eins im Knast säße." Hinter der Sendung steht die vor einem Jahr gegründete Produktionsfirma Lodge of Levity, Jens Bujar und Florian Wieder fungieren als verantwortliche Produzenten. Wieder hat außerdem das Erscheinungsbild entwickelt, das die Anmutung eines überdimensionierten Auges hat.

Bujar: "Wir sind mit dem Format über ein Jahr schwanger gegangen und haben in der Zeit viel Herzblut in die Entwicklung gesteckt. Unser Ziel war nicht eine weitere Comedyshow von der Stange, sondern ein unterhaltsames Format mit inhaltlicher Relevanz zu entwickeln. Mit Micky Beisenherz haben wir da dann auch den idealen Moderator gewinnen können."

