ZDF macht Bundesländer-Inhalte in Mediathek sichtbarer

Das ZDF hat in seiner Mediathek einen neuen Bereich geschaffen, in dem ab sofort Inhalte aus den verschiedenen Bundesländer gebündelt angeboten werden. ZDF-Chefredakteur Frey will damit auch die Länder-Kompetenz des Senders unterstreichen.



17.04.2019 - 14:16 Uhr von Timo Niemeier 17.04.2019 - 14:16 Uhr

Unter der Adresse mittenindeutschland.zdf.de finden die User ab sofort viele Inhalte des ZDF, in denen es speziell um ein bestimmtes Bundesland geht. In dem Bereich werden Länder-Reportagen, -Dokus und aktuelle Filme aus den Sendungen des ZDF gebündelt. Den Schwerpunkt will man dabei vor allem auf Beiträge der Sendungen "heute - in Deutschland", "drehscheibe", "Länderspiegel" und den "heute"-Nachrichten legen.

Durch die Rubrik in der Mediathek will man den Zuschauern eine bessere Übersicht über das geben, was die 16 ZDF-Landesstudios so produzieren. Neben einer Unterteilung nach Bundesländern bietet man auch Schwerpunkte zu besonderen Ereignissen an, etwa den Landtagswahlen oder den Serien der TV-Magazine wie "Expedition Deutschland" und "Hammer der Woche".

ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagt: "Die Webadresse zeigt die Länder-Kompetenz des ZDF auf einen Blick. Mit unseren Landesstudios sind wir dauerhaft in den Bundesländern präsent und durch Sonderprojekte wie unsere Reihen 'ZDF in ...' und 'moma vor Ort' zusätzlich in ganz Deutschland unterwegs, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die Inhalte, die dabei entstehen, sind ebenfalls auf der neuen Länderseite der ZDFmediathek abrufbar."

