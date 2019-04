Sat.1 Gold gibt "Lenßen live" einen neuen Sendeplatz

© Sat.1 Gold

Das Call-In-Format "Lenßen live" kehrt Mitte Juni bei Sat.1 Gold zurück, am späten Abend geht es dann wie gewohnt um Rechtsfragen der Zuschauer. Nach zwei Jahren am Donnerstagabend erhält das Format nun aber erneut einen neuen Sendeplatz.



18.04.2019 - 14:33 Uhr von Timo Niemeier 18.04.2019 - 14:33 Uhr

Sat.1 Gold hat eine neue Staffel von "Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde" in Aussicht gestellt. Die neuen Ausgaben der Call-In-Show, bei der Ingo Lenßen Rechtsfragen der Zuschauer beantwortet, sind ab dem 19. Juni immer mittwochs am späten Abend gegen 22 Uhr zu sehen. Das Format kehrt damit auf den Sendeplatz zurück, auf dem es 2016 einst startete. In den zurückliegenden zwei Jahren war "Lenßen live" am späten Donnerstagabend zu sehen.

Ein echter Quotenhit ist "Lenßen live" noch nie gewesen, zuletzt schalteten im Schnitt rund 180.000 Menschen ein. Die Marktanteile sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen lagen im Schnitt bei etwa einem Prozent. Dafür hat Lenßen in den sozialen Netzwerken eine äußerst treue Fangemeinde. Was Sat.1 Gold ab dem 19. Juni vor "Lenßen live" zeigen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Zuletzt lief "Lenßen live" im Schlepptau von "Haustier sucht Herz" und "Letzte Chance für 4 Pfoten".

Am späten Mittwochabend zeigt Sat.1 Gold schon heute Lenßen-Content - und das mit einigem Erfolg. Erst in dieser Woche erreichten alte "Lenßen & Partner"-Folgen bis zu 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

