Mehr Festivals: kabel eins geht 2019 auf Foodtruck-Tour

kabel eins will seine Präsenz abseits des Fernsehens erweitern und geht ab Ende des Monats auf Foodtruck-Tour. In drei Städten Nordrhein-Westfalens gibt's unter anderem Show-Cooking. Im Juni zieht es den Sender dann wieder nach Fürstenfeldbruck.



19.04.2019 - 10:42 Uhr von Alexander Krei 19.04.2019 - 10:42 Uhr

Mit seinen Trucker-Babes fuhr kabel eins zuletzt äußerst gut und auch die Food-Formate des Privatsenders erfreuen sich in aller Regel großer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass der Sender beides auch außerhalb des Fernsehens miteinander verbinden will: Nachdem kabel eins schon in den vergangenen beiden Jahren beim Foodtruck Festival in Fürstenfeldbruck dabei war, macht der Sender mit seinen Trucks 2019 zusätzlich Station in Duisburg, Gladbeck und Wuppertal, wo von Ende Apil bis Mitte Mai die Street Food & Mucial Festivals stattfinden.

"Unsere Zuschauer lieben gutes Essen und schwere Trucks", so "Abenteuer Leben"-Redaktionsleiter Björn Smolka. "Dieses Mal weiter kabel eins seine On-Ground-Präsenz sogar noch aus und ist bei drei 'Street Food & Musical Festivals' in Nordrhein-Westfalen am Start. Hier haben die Fans die Möglichkeit, bei bestem Essen und einem bunten Programm ihren Sender und die kabel-eins-Stars hautnah zu erleben. Genügend Futter für leckere 'Abenteuer Leben'-Sendungen im Sommer."

Vor Ort gibt es unter anderem eigene Foodtrucks, eine kabel-eins-Bühnesowie Show-Cooking und Autogrammstunden. Auf der Tour sind beispielsweise die Köche Stefan Ziemann, Achim Müller, Dirk Hoffmann und Sebastian Lege, aber auch die Moderatoren Thommy Scheel und Seraphina Kalze mit dabei.

