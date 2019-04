Hannover-96-Boss sagt Auftritt im "Sportstudio" ab

© ZDF

Weil Martin Kind bei seinem Auftritt im "Aktuellen Sportstudio" einige Themen aussparen wollte, hat der Boss von Hannover 96 dem ZDF kurzerhand eine Absage erteilt. Seine Forderungen seien "nicht akzeptabel" gewesen, erklärte der Sender.



20.04.2019 - 08:48 Uhr von Alexander Krei

Eigentlich sollte Martin Kind am Samstagabend zu Gast im "Aktuellen Sportstudio" sein, doch daraus wird nichts. Via Twitter hat das ZDF jetzt erklärt, dass der Boss des akut abstiegsgefährdeten Bundesligisten Hannover 96 nicht in die Sendung kommen wird, weil er nicht über alle Themen sprechen wollte, die der Mainzer Sender vorgesehen hatte.

Kind habe seine Teilnahme "überraschend zurückgezogen", hieß es. So wollte er "bestimmte Themenbereiche aussparen, beispielsweise die neue Machtkonstellation im Verein. Das war für die Redaktion nicht akzeptabel." Erst vor wenigen Wochen hatte Martin Kind einen Machtkampf bei Hannover 96 verloren. Der 74-Jährige gab damals zwar den Posten als e.V.-Chef ab, bei der anschließenden Neuwahl setzte sich jedoch die Opposition durch.

Warum Martin Kind entgegen unserer Ankündigung nicht als Gast im aktuellen sportstudio sein wird. ⬇️ #sportstudio pic.twitter.com/LpeChStwTl — AktuellesSportstudio (@ZDFsportstudio) 19. April 2019

Einen Ersatz für Martin Kind hat das ZDF übrigens bereits gefunden: Anstelle dessen wird nun Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, im "Aktuellen Sportstudio" bei Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zu Gast sein. Nach dem jüngsten Erfolg in der Europa League dürfte Bobic gerne zum Talk kommen.

