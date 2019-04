US-Serie "The Gifted" startet ab Mai bei Sixx ins Finale

© Frank Ockenfels/Fox

Die zweite Staffel steht in den Startlöchern: Ab Mai zeigt Sixx donnerstags neue Folgen der im X-Men-Universum angesiedelten US-Serie "The Gifted". Danach müssen Fans allerdings Abschied nehmen - in den USA erfolgte bereits die Absetzung.



23.04.2019 - 08:22 Uhr von Alexander Krei 23.04.2019 - 08:22 Uhr

Erst vor wenigen Wochen strahlte Sixx die neue US-Serie "The Gifted" aus, die schon im Mai nach einer kurzen Pause fortgesetzt wird. Wie jetzt bekannt wurde, nimmt der Frauensender die zweite Staffel ab dem 9. Mai ins Programm. Die neuen Folgen laufen dann jeweils donnerstags um 20:15 Uhr im Dreierpack. Weiteren Nachschub wird es allerdings nicht geben, nachdem der amerikanische Fernsehsender FOX entschieden hat, die Serie nicht fortsetzen zu wollen.

"The Gifted" ist im X-Men-Universum angesiedelt. Zwei Teenager entdecken darin, dass sie über übernatürliche Kräfte verfügen. Um der Verfolgung durch die Regierung zu entgehen, müssen sie abtauchen und sich gemeinsam mit ihren eigentlich frisch getrennten Eltern einer Gruppe von weiteren Mutanten anschließen. Die zweite Staffel der Serie umfasst insgesamt 16 Folgen, sodass Fans von "The Gifted" zumindest noch einige Wochen Zeit haben, um sich endgültig zu verabschieden.

Für Sixx ist das Aus indes eher ungünstig, schließlich erwies sich die erste Staffel, die im Februar und März zu sehen war, als ordentlicher Erfolg für den Sender. Die Marktanteile bewegten sich meist oberhalb des Sixx-Schnitts.

Teilen