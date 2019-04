Harald Schmidt versucht sich als Champions-League-Experte

© Spiegel

Die einstige Late-Night-Größe Harald Schmidt, der sich inzwischen als "Traumschiff"-Darsteller und "Spiegel+"-Videokolumnist verdingt, wird sich bei den Champions League-Halbfinalspielen als Fußball-Experte versuchen - allerdings in der Schweiz



23.04.2019 - 16:37 Uhr von Uwe Mantel 23.04.2019 - 16:37 Uhr

Fünf Jahre ist es nun her, dass die letzte Ausgabe der "Harald Schmidt Show" bei Sky über die Bühne ging, seither sieht man Harald Schmidt im Fernsehen vor allem noch in der ZDF-Reihe "Traumschiff" sowie online in seiner Video-Kolumne bei "Spiegel+". Nun versucht er sich in ganz neuer Rolle: Als Fußball-Experte bei den Halbfinal-Spielen der Champions League am 7. und 8. Mai. Allerdings wird man in Deutschland auf seine mehr oder weniger fachkundige Einschätzung verzichten müssen, er wird nämlich für den Schweizer Pay-TV-Sender Teleclub im Einsatz sein.

Und Harald Schmidt wird dann nicht der einzige Gast sein, auch Marcel Reif wird Teleclub-Moderator Roman Kilchsperger im Studio besuchen. "Wenn ich mit Harald Schmidt und Marcel Reif am Tisch sitze, muss ich aufpassen, dass ich Messi und Firmino nicht vergesse", gibt sich Kilchsperger dem Schweizer "Blick" gegenüber ganz aufgeregt. Und Harald Schmidt lässt ausrichten: "Ich freue mich sehr auf diesen Termin und unterbreche dafür sogar meinen Abenteuerurlaub in Bad Ragaz."

Teilen