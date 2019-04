Sky muss sich offenbar neue Bundesliga-Experten suchen

© S. Pick

Die Bundesliga-Berichterstattung von Sky steht womöglich vor personellen Veränderungen. Weil Christoph Metzelder vor einem Seitenwechsel steht und Reiner Calmund kürzertreten will, muss sich der Pay-TV-Sender wohl neue Experten suchen.



24.04.2019 - 08:24 Uhr von Alexander Krei 24.04.2019 - 08:24 Uhr

Sky muss sich offenbar auf Veränderungen bei seiner Bundesliga-Berichterstattung am Samstagnachmittag einstellen. Wie die "SportBild" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, stehen die beiden Experten Reiner Calmund und Christoph Metzelder vor dem Abschied. Während Metzelder schon seit einigen Wochen mit einer Funktionärsaufgabe im Profi-Fußball in Verbindung gebracht wird, hat nun auch Calmund seinen Rückzug erwogen.

Kürzlich habe er mit Sky-Sportchef Roman Steuer und Fußball-Leiter Mario Nauen über die Zukunft gesprochen. "Dabei habe ich gesagt, dass ich Sky super finde und mir die Arbeit Spaß macht, allerdings der Aufwand für mich sehr groß ist. Das möchte ich nicht mehr jeden Samstag machen", sagte Calmund, dessen Zweijahres-Vertrag mit dem Bezahlsender zum Saisonende ausläuft.

Welche Schlüsse Sky daraus zieht, ist bislang aber nicht bekannt. Möglich wäre, die Zahl von Calmunds Einsätzen zu reduzieren oder auf wechselnde Experten zu setzen. Denkbar auch, dass Sky-Experte Dietmar Hamann künftig vom Sonntag auf den Samstag wechselt.

Teilen