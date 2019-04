Frank Elstner moderiert neue Talkshow bei YouTube

© SWR/Andrea Kremper

Auch mit 77 Jahren denkt Frank Elstner nicht ans Aufhören. Von dieser Woche an wird er nun sogar eine neue YouTube-Talkshow unter dem Titel "Wetten, das war's...?" präsentieren. In der "Zeit" machte Elstner aber auch seine Parkison-Erkrankung öffentlich.



24.04.2019 - 15:36 Uhr von Alexander Krei 24.04.2019 - 15:36 Uhr

Mit 77 Jahren geht Frank Elstner unter die YouTuber. Der "Wetten, dass..?"-Erfinder präsentiert am Donnerstag erstmals die Talkshow "Wetten, das war's..?", die auf der Video-Plattform verbreitet werden soll. Als ersten Gast begrüßt Elstner den Satiriker Jan Böhmermann, wie die "Zeit" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet.

Im Gespräch mit der Wochenzeitung machte Elstner jetzt zudem seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Vor fünf Jahren habe er gemerkt: "Hoppla, ich habe was. Als ich ein Wasserglas nahm, zitterte ich." Vor drei Jahren habe er dann die Diagnose bekommen, so Elstner. Außer seiner Familie und seinem besten Freund habe er noch niemandem davon erzählt.

Als "Weltmeister im Verdrängen" wolle er versuchen, Parkinson ein wenig von sich fernzuhalten. "Warum soll ich den jetzt reinlassen und sagen: Mach mit mir, was du willst?", so Elstner, der sich zugleich in der "Zeit" fragt, ob er nicht letztlich an den Spätfolgen seiner beruflichen Überanstrengung leide: "Ich bin nicht fürs Fernsehen gebaut. Ich habe ein kaputtes Auge, so fängt's schon mal an."

Ohnehin sei er ein "verhältnismäßig introvertierter Mensch. Also immer, wenn ich rausgehe, muss ich mich zwingen." Es sei die Rolle seines Lebens: "Ich habe den Frank Elstner immer nur gespielt."

