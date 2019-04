ARD-"Sportschau" bekommt hintergründigen Ableger

© WDR/Herby Sachs

Unter dem Titel "Sportschau Thema" will sich die ARD in Zukunft verstärkt übergeordneten Sportthemen widmen und diese mit einer Mischung aus Talk und Reportagen beleuchten. Geplant sind zunächst zwei Ausgaben im Juni und Juli.



25.04.2019 - 10:43 Uhr von Alexander Krei 25.04.2019 - 10:43 Uhr

Mit "Sport Inside" setzt der WDR schon seit Jahren regelmäßig auf ein investigatives Sportmagazin, jetzt soll ein hintergründiges Format auch den Weg ins Erste schaffen. Unter dem Titel "Sportschau Thema" geht am Samstag, den 1. Juni um 18:25 Uhr eine Mischung aus Talkformat und Reportage-Sendung an den Start. In jeder der einstündigen Ausgaben soll es um ein übergeordnetes Sportthema von besonderer Relevanz gehen, heißt es.

Moderiert wird "Sportschau Thema" von Jessy Wellmer, die mit drei bis vier Gästen über das jeweilige Thema spricht. Dazu kommen Reportagen, die in die Sendung integriert werden. "Eine solche Sendung hat im Ersten bislang gefehlt. Es gibt Talk oder Reportage, aber noch kein Format, das beides verbindet und sich dabei um die großen Themen des Sports kümmert. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf", sagt Jessy Wellmer.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Das Ziel ist dabei, den Zuschauerinnen und Zuschauern Einblicke in Bereiche des Sports zu liefern, die sie ansonsten nicht bekommen - weil die Zugänge schwierig sind oder in anderen Formaten schlicht der Raum fehlt, sich vergleichbar ausführlich und aus verschiedenen Perspektiven mit einem Thema zu befassen." Zum Auftakt geht es um Druck im Leistungssport, eine weitere Ausgabe ist für den 27. Juli um 18:55 Uhr geplant.

Gesendet wird "Sportschau Thema" nicht aus einem Fernsehstudio, sondern aus dem so genannten "Resonanzraum" im Hamburger Bunker an der Feldstraße. Die Federführung innerhalb der ARD liegt beim NDR, produziert wird die Sendung von beckground TV.

