”Paradise Hotel": TVNow plant die nächste Kuppelshow

Die Mediengruppe RTL scheint TVNow als Streaming-Spezialist für Datingshows positionieren zu wollen - jedenfalls wurde nun schon das nächste Kuppel-Projekt angekündigt. Derzeit werden Kandidaten für "Paradise Hotel" gesucht.



25.04.2019 - 12:33 Uhr von Uwe Mantel 25.04.2019 - 12:33 Uhr

TVNow, der Streamingdienst der Mediengruppe RTL, versucht auch weiterhin, mit Datingformaten Abonnenten zu gewinnen. Nachdem die Adaption von "Temptation Island" jüngst schon eine der ersten - mit RTL geteilten - TVNow-Produktionen war, hat man nun bei Talpa Germany die Produktion von "Paradise Hotel" in Auftrag gegeben, wie man auf DWDL.de-Anfrage bestätigt. Dafür sucht die Produktionsfirma derzeit nach "flirtbereiten Singles zwischen 18 und 30 Jahren".

"Paradise Hotel" ist die Adaption des gleichnamigen Formats, das erstmals im Jahr 2003 in den USA bei Fox zu sehen war. Eine zweite Staffel ließ dann allerdings fünf Jahre auf sich warten und lief auch nur noch beim wesentlich kleineren Fox Reality Channel. Noch im Mai wird Fox nun aber eine weitere Neuauflage zeigen. Internationale Adaptionen existieren aktuell zudem in Dänemark, Norwegen und Schweden.

Das Konzept: Eine Reihe von Singles ziehen gemeinsam in ein luxuriöses Hotel irgendwo in traumhafter Umgebung. Die Teilnehmer müssen dabei jede Woche Paare bilden, die sich dann dementsprechend auch ein Zimmer respektive das Bett teilen. Wer übrig bleibt, muss die Sendung verlassen und wird durch einen Neuankömmling ersetzt. Das Konzept erinnert damit doch sehr stark an "Love Island", das bei RTL II und somit ebenfalls bei TV Now zu sehen ist. Die Besonderheit bei "Paradise Hotel" in den USA: Die Zuschauer können mit den Kandidaten via Social Media interagieren und somit Einfluss auf die Sendung nehmen - was das Format allerdings eher für eine lineare Ausstrahlung prädestiniert als für einen Streaming-Dienst. Ob man ähnlich wie bei "Temptation Island" die Sendung auch im linearen Fernsehen zeigen wird, ist noch nicht bekannt.

