Die Geissens bitten im Mai zum "Promi-Duell am Grill"

Mitte Mai zeigt RTL II eine Spezial-Ausgabe der "Geissens".



25.04.2019 - 13:33 Uhr von Uwe Mantel 25.04.2019 - 13:33 Uhr

Bei RTL II experimentiert man mal wieder mit einem neuen Format mit den "Geissens", das zunächst als einmalige Spezialfolge zu sehen sein wird: Am 13. Mai steht um 20:15 Uhr "Die Geissens - Promi Duell am Grill" auf dem Programm. Zur Einweihung des neuen 152 Quadratmeter großen BBQ-Hauses der Geissens in St. Tropez bitten die beiden vier mehr oder weniger prominente Zeitgenossen zu einem über mehrere Runden laufenden Grill-Duell. Zugesagt haben dafür Sophia Vegas, Olivia Jones, Paul Janke und Sarah Knappik, die in zwei Teams aufgeteilt antreten.

Robert und Carmen Geiss stehen nicht selbst am Grill, sondern werden als Jury die Gerichte verköstigen und bewerten. Ebenfalls Teil der Jury und zugleich auch Unterstützer der vier Promis ist Profi-Griller Frodo. Auch die beiden Geiss-Töchter Shania und Davina haben eine Aufgabe: Sie fungieren jeweils als "Pate" eines der beiden Teams und versuchen, das gegnerische Duo abzulenken.

Gespielt wird über drei Runden: Vorspeise: Pizza vom Grill mit Scampis; Hauptgang: Côte de Boeuf mit Grillgemüse; Dessert: Kaiserschmarren vom Grill mit frischen Früchten. Für jedes Gericht gibt es ein vorgegebenes Zeitfenster - und die Griller sollten sich besser anstrengen, innerhalb der Zeit etwas essbares zustande zu bringen: Nach jeder Runde wird das Verlierer-Team bestraft. Die werden als "hart und schmerzhaft" angekündigt. Wer den Abend gewinnt, kann den goldenen Pokal in Form eines Steaks mit nach Hause nehmen.

