ZDFneo steigt bei dänischem Thriller "Deliver us" ein

ZDFneo wird Koproduktionspartner bei der dänischen Thrillerserie "Deliver us", bei der aktuell schon die Dreharbeiten laufen. Darin tun sich fünf Einwohner einer Kleinstadt zusammen, um den perfekten Mord an einem Psychopathen zu begehen



25.04.2019 - 18:26 Uhr von Uwe Mantel 25.04.2019 - 18:26 Uhr

Neben seinen fiktionalen Eigenproduktionen hat ZDFneo in den vergangenen Jahren auch mit internationalen Koproduktionen sein Fiction-Portfolio deutlich ausgebaut. Nun ist man auch bei der dänischen Serie "Deliver us" eingestiegen, zu der aktuell bereits die Dreharbeiten laufen und die im Heimatland voraussichtlich noch im Herbst diesen Jahres ihre Premire feiern wird. Es handelt sich um die erste Produktion der dänischen Produktionsfirma Motor von Christian Torpe und Jesper Mothorst. Die Idee zur Serie stammt von Torpe und Marie Østerbye.

Die Geschichte, die in acht 60-minütigen Folgen erzählt wird, handelt von fünf Einwohnern einer Kleinstadt, die sich zusammentun, um den örtlichen Psychopathen aus dem Weg zu räumen. Also planen sie gemeinsam den vermeintlich "perfekten Mord" - stellen aber irgendwann fest, dass man womöglich als Teufel endet, wenn man versucht, Gott zu spielen. Wann die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

