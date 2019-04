Neue Staffel: "Master of Photography" wandert zu Sky 1

© Screenshot Master of Photography

Auch in diesem Jahr sucht Sky im Rahmen einer Castingshow wieder nach talentierten Fotografen. Die vierte Staffel von "Master of Photography" läuft erstmals jedoch bei Sky 1. Los geht es Ende Mai - und zwar zunächst auf Abruf.



26.04.2019 - 12:38 Uhr von Alexander Krei 26.04.2019 - 12:38 Uhr

Nachdem Sky sich kürzlich dazu entschieden hat, die lineare Verbreitung seines Kultursenders Sky Arts einzustellen, wandert die Ausstrahlung der Fotografie-Talentshow "Master of Photography" zum Unterhaltungssender Sky 1. Dort laufen die neuen Folgen der vierten Staffel ab dem 1. Juni jeweils samstags um 15:25 Uhr. Bereits ab dem 28. Mai steht die Sendung zudem über Sky Q, Sky Go oder Sky Ticket zum Abruf bereit.

In der neuen Staffel treten acht Teilnehmer zwischen 23 und 40 Jahren gegeneinander an - einige von ihnen haben für ihre Arbeiten schon Preise gewonnen, für andere wiederum blieb eine professionelle Karriere als Fotograf bisher nur ein Traum. Wer von ihnen die Sky-Show gewinnt, darf sich "Bester Fotograf Europas" nennen und eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro einstreichen.

Über den diesjährigen Gewinner entscheidet eine Jury bestehend aus Fotograf Oliviero Toscani, unter anderem bekannt für seine Benetton-Kampagnen, der britische Kurator und Präsident von Autograph ABP Association Mark Sealy sowie Elisabeth Biondi, Kuratorin und ehemalige leitende Bildredakteurin bei "The New Yorker". Diesmal sind auch die Juroren bei den Aufgaben vor Ort, um zu beobachten, wie die Teilnehmer bei der Lösung vorgehen.

Die Produktion von "Master of Photography" erfolgt durch den Sky Arts Production Hub, der speziell für die Entwicklung von Kunst- und Kulturprogrammen für die Pay-TV-Kunden in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Irland und Italien ins Leben gerufen wurde.



