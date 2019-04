Netflix setzt Zombie-Comedy "Santa Clarita Diet" ab

© Netflix

In "Santa Clarita Diet" ist Drew Barrymore alias Sheila Hammond als Zombie das ewige "Leben" beschieden, ihrer Serie wird selbiges hingegen nicht zuteil. Netflix zieht der schrägen Comedy nach drei Staffeln den Stecker.



27.04.2019 - 10:49 Uhr von Uwe Mantel 27.04.2019 - 10:49 Uhr

Netflix wird die sehr schräge, schwarzhumorige Comedyserie "Santa Clarita Diet" nicht fortsetzen. Drei Staffeln wurden bislang veröffentlicht, eine vierte wird es nicht geben. In der Serie spielte Drew Barrymore eine Immobilienmak(e)lerin aus Santa Clarita, die unverhofft zum Zombie wird, ohne dass man es ihr auf den ersten Blick ansieht. Einziges Problem: Sie benötigt nun ständig Menschenfleisch, um ihren Hunger zu stillen. Gemeinsam mit ihrem Mann Joel (Timothy Olyphant), ihrer Tochter Abby (Liv Hewson) und dem Nachbarsjungen Eric (Skyler Gisondo) versuchen sie, ihr Leben im ganz normalen Umfeld weiterzuleben - was sie vor immer neue skurrile Herausforderungen stellt.

"Die Welt kannte vor 'Santa Clarita Diet' keine Zom-Com und wir sind Victor Fresco dankbar, dass er mit dieser Idee zu uns kam", lässt Netflix in einem Statement verlauten, in dem man auch dem ganzen Cast und den weiteren Mitwirkenden dankt, ohne allerdings weiter auf die Gründe für die Einstellung einzugehen. Die beiden Produzenten Victor Fresco und Tracy Katsky wollten mit ihrer Enttäuschung in ihrem Statement nicht ganz hinterm Berg halten: "Netflix hat dieser ungewöhnlichen Serie eine Chance gegeben, dafür werden wir immer dankbar sein. Sie haben uns immer unterstützt, waren immer positiv und wertschätzend für unsere Arbeit. Bis heute mittag. Trotzdem waren sie nur einen Anruf davon entfernt, ein perfektes Studio zu sein. Nicht schlecht."

