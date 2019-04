"Unsere wunderbaren Jahre": Drehstart für ARD-Dreiteiler

© ARD

Die ARD arbeitet unter dem Titel "Unsere wunderbaren Jahre" an einem neuen Dreiteiler, nun haben die Dreharbeiten begonnen. Inhaltlich geht es um eine Familie, die in Nachkriegsdeutschland nach einer Perspektive sucht.



28.04.2019 - 11:49 Uhr von Timo Niemeier 28.04.2019 - 11:49 Uhr

WDR und ARD Degeto machen den Roman "Unsere wunderbaren Jahren" von Peter Prange zu einem Mehrteiler, jetzt haben in Tschechien und Nordrhein-Westfalen die Dreharbeiten für die drei Filme begonnen. Erzählt wird die Geschichte einer Familie, die im Nachkriegsdeutschland und in Zeiten des Wirtschaftswunders im beschaulichen Altena im Sauerland nach sich und ihrer möglichen Perspektive in Deutschland sucht.

Ausgangspunkt der Geschichte ist die Währungsreform 1948. Katja Riemann, Anna Maria Mühe, Elisa Schlott, Vanessa Loibl, Ludwig Trepte, David Schütter, Franz Hartwig, Hans-Jochen Wagner und Thomas Sarbacher spielen die Hauptrollen. Peter Prange sagt zur Verfilmung seines Romans: "Endlich geht's los! Am Set sind mir die Augen übergelaufen. Das ist wie Spazierengehen in den eigenen Träumen." Produziert wird der Dreiteiler von UFA Fiction. Regie führt Elmar Fischer nach dem Drehbuch von Robert Krause und Florian Puchert.

Gedreht wird noch bis Ende Juli dieses Jahres. Einen Ausstrahlungstermin gibt es dementsprechend noch nicht, irgendwann 2020 soll der Dreiteiler aber im Ersten zu sehen sein.

