Pantaflix holt sich Verstärkung von Viacom und P7S1

Die Pantaflix AG ist bei der Suche nach personeller Verstärkung bei Viacom und ProSiebenSat.1 fündig geworden, Thilo Schlüter und Manuel Uhlitzsch wechseln zum noch recht jungen Unternehmen.



29.04.2019 - 10:28 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2019 - 10:28 Uhr

Thilo Schlüter übernimmt ab sofort die Position des Chief Operating Officer (COO) bei der Pantaflix AG, das hat das Unternehmen nun angekündigt. Zuvor war er bei Viacom International Media Networks als Strategy Director für Nordeuropa tätig und verantwortete zuletzt als Vice President die Bereiche Produkt, Marketing und Kommunikation in der DACH-Region. Darüber hinaus wird bald auch Manuel Uhlitzsch für Pantaflix arbeiten. Er ist Mitgründer und CEO der 7NXT Health GmbH, einem Start-up der ProSiebenSat.1 Media SE. Zuvor fungierte Uhlitzsch als Geschäftsführer der Magic Internet GmbH, die unter anderem das On-Demand-Videoportal MyVideo und den Musikstreaming-Service Ampya entwickelte.

Schlüter und Uhlitzsch werden Teil des Executive Teams, dessen Aufgabe es ist, alle Konzernbereiche intensiv in die übergeordnete Digitalstrategie der Gruppe zu integrieren. Zur Pantaflix AG gehören nicht nur das gleichnamige VoD-Portal, sondern auch die Produktionsfirma Pantaleon Films, die Kreativagentur Cosmos 15 sowie das Musiklabel PantaSounds. Darüber hinaus verstärken die beiden Manager das bisherige Business Development-Team bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder. "Mit Thilo Schlüter und Manuel Uhlitzsch werden wir ein neues Kapitel in der Pantaflix-Geschichte aufschlagen und unsere digitalen Aktivitäten noch effizienter monetarisieren. Gemeinsam werden wir unser existierendes und zukünftiges VoD-Geschäft gestalten und auf eine nachhaltige Basis stellen. Ihren unschätzbaren Wert haben Thilo und Manuel bereits bei ihren beeindruckenden beruflichen Stationen unter Beweis gestellt", sagt Pantaflix-CEO Nicolas Paalzow.

