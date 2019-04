+90: Deutsche Welle startet türkischen Youtube-Kanal

© Deutsche Welle

Die Deutsche Welle hat sich mit der BBC, France24 und Voice of America zusammengetan und will die Rede- und Meinungsfreiheit in der Türkei stärken. Daher haben die Partner nun einen türkischen Youtube-Kanal an den Start gebracht.



29.04.2019 - 12:14 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2019 - 12:14 Uhr

Pläne für ein türkisches Angebot verfolgt man bei der Deutschen Welle (DW) nun schon seit einiger Zeit. Bereits vor einem Jahr erklärte Intendant Peter Limbourg, dass er gerne einen türkischen Sender aufbauen würde (DWDL.de berichtete). Daraus ist zwar noch nichts geworden, nun hat der Sender gemeinsam mit der BBC, France24 und Voice of America aber einen türkischen Youtube-Kanal gestartet. Dieser heißt +90 und soll die Rede-, Meinungs- und Medienfreiheit in der Türkei stärken. Die Federführung des Projekts liegt bei der DW.

+90 lautet übrigens auch die internationale Telefonvorwahl der Türkei. Der Kanal soll ein breites journalistisches Infoangebot bieten - sowohl für Nutzer in der Türkei, als auch für Türken, die in anderen Ländern leben. In Reportagen, Hintergrundberichten und Interviews wollen sich die Macher verschiedenen gesellschaftspolitischer Themen widmen. Zum Start gibt es auf dem Kanal unter anderem eine BBC-Serie über die Arbeitslosigkeit türkischer Hochschulabsolventen und eine DW-Reportage über die Krise in der türkischen Bauwirtschaft zu sehen.

"Diese vier internationalen Medienhäuser stehen für unabhängigen, objektiven Journalismus und Pressefreiheit. Mit dem einzigartigen Projekt +90 möchten wir gemeinsam Brücken in Richtung Türkei bauen", sagt DW-Intendant Peter Limbourg zum Start. "Es besteht ein großes internationales Interesse an diesem Land. Wir möchten zu einem besseren gegenseitigen Verständnis beitragen, indem wir eine Plattform für Dialog anbieten und die Nutzerinnen und Nutzer noch stärker einbinden, als wir es bislang getan haben."

Die Journalisten Erkan Arikan und Isil Nergiz sind verantwortlich für den Aufbau des neuen Youtube-Kanals. Für Arikan ist es das erste große Projekt bei der DW, erst Ende 2018 wechselte er vom WDR zur Deutschen Welle und übernahm die Leitung der Türkisch-Redaktion der DW. Über das neue Angebot sagt er: "Wir setzen auf Themen, die in der türkischen Gesellschaft diskutiert werden. Der neue Kanal hat nicht den Anspruch, die Aktualität so abzubilden wie ein Nachrichtensender. Wir gehen bei ausgewählten Themen in die Tiefe und können durch die längeren Erzählformate auf Youtube neue Aspekte zeigen."

