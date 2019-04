"Unter den Linden" trägt seinen Namen wieder zu Recht

© Phoenix

Die Phoenix-Sendung "Unter den Linden" zieht ins ZDF-Hauptstadtudio - und wird somit wieder in einem Studio am Boulevard "Unter den Linden" produziert. Zudem gibt's eine neu gestaltete Kulisse und auch wieder Publikum im Studio.



29.04.2019 - 15:11 Uhr von Uwe Mantel 29.04.2019 - 15:11 Uhr

2002 startete Phoenix die Sendung "Unter den Linden", in dem zwei Protagonisten zum politischen Streitgespräch zusammenkommen. Den Namen verdankte die Sendung damals auch dem Standort des Studios - das stand nämlich in der Straße "Unter den Linden". In den vergangenen Jahren wurden allerdings verschiedene Studios in Berlin-Mitte abseits des bekannten Boulevards genutzt. Ab sofort trägt die Sendung ihren Namen aber wieder zurecht: Künftig kommt die Sendung aus dem Berliner ZDF-Studio im Zollernhof - Adresse: Unter den Linden 36-38.

Mit dem Umzug ins ZDF-Hauptstadtstudio bekommt die Sendung zudem eine neu gestaltete Kulisse, in der das Brandenburger Tor und die Phoenix-Farbe Petrol dominieren, sowie einen neu gestalteten Studiotisch. Außerdem wird die Sendung auch wieder vor Studiopublikum produziert. Moderieren werden auch weiterhin Michaela Kolster und Helge Fuhst im wöchentlichen Wechsel.

In der ersten Ausgabe am heutigen Montag um 22:15 Uhr hat Michaela Kolster den Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Botschafter Wolfgang Ischinger, und Niels Annen (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt zu Gast. Thema der Sendung: "Streitfall Verteidigungspolitik - Was ist uns unsere Sicherheit wert?"

