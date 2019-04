hr-Fernsehspielchefin Liane Jessen geht in Ruhestand

© hr/Ben Knabe

Wechsel an der Spitze des hr-Fernsehspiels: Liane Jessen, die seit zwanzig Jahren die Fernsehspiel-Abteilung leitete, verabschiedet sich in den Ruhestand. Die Nachfolge wird mit Jörg Himstedt intern geregelt.



30.04.2019 - 15:18 Uhr von Uwe Mantel 30.04.2019 - 15:18 Uhr

Zwanzig Jahre prägte Liane Jessen das Fernsehspiel des Hessischen Rundfunks und hat während dieser Zeit unter anderem drei "Tatort"-Teams auf Sendung gebracht und konnte auch Ulrich Tukur gewinnen, einmal im Jahr einen "Tatort" fürs Erste zu drehen. Nun verabschiedet sie sich zum 30. April in den Ruhestand. Für Kontinuität ist aber gesorgt: Die Nachfolge tritt Jörg Himstedt an, der ebenfalls schon seit 1999 in der Redaktion arbeitet und u.a. die Tukur-"Tatorte" verantwortet.

hr-Intendant Manfred Krupp würdigte Liane Jessen: "In vielen Jahren der Zusammenarbeit habe ich Liane Jessen als eine äußerst kreative Kollegin kennengelernt, die, getrieben von hohem künstlerischen Anspruch und großer Neugierde, immer wieder neue Wege gegangen ist und mit ihrem Team für herausragende Fernsehfilme gesorgt hat. Sie ist der personifizierte Beweis, dass sich Mut und Kreativität im öffentlich-rechtlichen Rundfunk leben lassen." hr-Fernsehdirektorin Gabriele Holzner sagt zum Ruhestand der Fernsehspielchefin: "Der Hessische Rundfunk hat Liane Jessen viel zu verdanken. Sie und ihr Team haben dafür gesorgt, dass über die Filme, die von uns produziert wurden, in ganz Deutschland gesprochen wurde. Sie waren oft das Thema in den Sozialen Netzen, in der Presse und bei den Zuschauer*innen."

