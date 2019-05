"Horizont"-Medienredakteurin Paperlein wechselt zur AGF

© obs/AGF/Mara Monetti

Juliane Paperlein, die seit zehn Jahren das Medienressort von "Horizont" geleitet hat, wechselt zur AGF Videoforschung, wo sie einen Kommunikations- und Eventbereich aufbauen soll und die gesamte Pressearbeit verantworten wird.



02.05.2019 - 10:30 Uhr von Uwe Mantel 02.05.2019 - 10:30 Uhr

"Horizont" verliert seine Medienredakteurin Juliane Paperlein. Sie war seit Ende 2000 für den Branchendienst des Deutschen Fachverlags tätig, seit zehn Jahren leitete sie das Medienressort und konzeptionierte während dieser Zeit auch zahlreiche Fachkongresse und moderierte Veranstaltungen. Zum 15. Juli wechselt sie nun auf PR-Seite und wird neue Leiterin Corporate Communications bei der AGF Videoforschung.

Die AGF ist ein Zusammenschluss von ARD, ZDF, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1, Discovery, Sky, Sport1, Tele 5, WeltN24 und Viacom, der die TV-Quotenmessung in Deutschland in Auftrag gibt und weiterentwickelt. Dort bemüht man sich nun also um eine Professionalisierung der Kommunikation - bislang gab es den Posten, den Paperlein übernimmt, nämlich noch gar nicht. Tatsächlich hat die AGF in den letzten Jahren kein besonders glückliches Bild in der Öffentlichkeit abgegeben. Während des einwöchigen Ausfalls der Quotenmessung etwa schürte die Nicht-Kommunikation der AGF den Unmut in der Branche weiter, ohnehin steht die AGF wegen zunehmender Zweifel an der Validität der Zahlen und der äußerst zäh vorankommenden plattformübergreifenden Messung der Bewegtbild-Nutzung stärker in der Kritik denn je. Juliane Paperlein hat in ihrem neuen Posten nun also offensichtlich viel zu tun.

Kerstin Niederauer-Kopf, die zu Jahresbeginn die AGF-Geschäftsführung übernommen hat: "Mit Juliane Paperlein ist es uns gelungen, eine der renommiertesten Medienjournalistinnen für die AGF zu gewinnen. Sie hat einen versierten Blick auf die Entwicklungen des Werbemarktes und bringt eine ausgewiesene Expertise zu den Forschungsausrichtungen der JICs und Gattungsinitiativen mit. Mit ihrer langjährigen Erfahrung kann die AGF nun einen starken Kommunikationsapparat aufbauen, der die Geschäftsführung beim internen wie externen Dialog maßgeblich entlasten kann. Wir freuen uns sehr über diese kompetente und sympathische Verstärkung unseres Teams und wünschen Juliane viel Erfolg bei allem, was wir gemeinsam anpacken."

