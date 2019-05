History Play kommt zu Amazon Prime Video Channels

© History

A+E Networks EMEA macht seinen On-Demand-Channel History Play bei Amazon Prime Video Channels verfügbar. Dort können die Nutzer ab sofort viele Dokumentationen und andere Factual-Inhalte sehen.



02.05.2019 - 14:15 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2019 - 14:15 Uhr

Der On-Demand-Channel History Play von A+E Networks ist ab sofort bei Amazon Prime Video Channels in Deutschland, Österreich und Großbritannien verfügbar. Prime-Mitglieder erhalten so erstmals Zugriff auf das Angebot von A+E über eine On-Demand-Mitgliedschaft. Zu sehen gibt es auf dem Kanal viele Dokumentationen und Factual-Serien. Zum Angebot gehören unter anderem "Forged in Fire", wo professionelle Waffenschmiede im direkten Wettbewerb gegeneinander antreten, "Ancient Alient - Unerklärliche Phänomene" und "American Pickers - Die Trödelsammler" oder "Wigald & Fritz – Die Geschichtsjäger".

History Play ist für monatlich 3,99 Euro buchbar, Prime-Mitglieder können den neuen On-Demand-Channel 14 Tage kostenlos testen. "Wir freuen uns, dass wir mit dem neuen on Demand-Channel History Play unseren Prime-Mitgliedern in Deutschland, Österreich und Großbritannien über Prime Video Channels erstmals Zugang zu dem umfassenden Angebot an beliebten A+E Dokumentationen und Serien bieten können", sagt Julian Monaghan, European MD of Channels bei Amazon Prime Video. Dean Possenniskie, Managing Director, A+E Networks EMEA, ergänzt: "Mit dem Start von History Play bei Prime Video Channels bietet sich uns die besondere Möglichkeit, unser hochwertiges Angebot einem komplett neuen Publikum vorzustellen. Die Mischung aus hochkarätigen britischen Inhalten und den erstklassigen Beiträgen aus der ganzen Welt macht History Play einzigartig."

