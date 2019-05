ÖBB bietet in Kooperation mit ORF Livestreams im Zug an

© ÖBB/ORF

Die Österreichischen Bundesbahnen bauen ihr Entertainment-Portal im Zug aus und bieten in Kooperation mit dem ORF künftig erstmals auch Live-Streams von großen Events an. Damit das unterbrechungsfrei gelingt, setzt man auf Streaming-Puffer im Zug



von Uwe Mantel

Aufgepasst, Deutsche Bahn: In Österreichischen Railjet-Zügen ist bei ausgewählten Großereignissen künftig auch ein Livestream zum Abruf übers Bordportal Railnet möglich. Über das in den Zügen angebotene WLAN ist ein Livestream derzeit kaum möglich und auch unerwünscht, weil sich alle Fahrgäste im Zug die gleiche Bandbreite teilen. Um das zu umgehen, wird der Livestream auf den im Zug befindlichen lokalen Servern zwischengespeichert, sodass ich die Fahrgäste im Zug gar nicht selbst mit dem Internet verbinden müssen. Um ein unterbrechungsfreies Streaming zu gewährleisten, werden im Zug spezielle Streaming-Puffer verwendet, es kommt somit also auch zu einer Zeitverzögerung.

Zu den ersten auf diese Weise live gestreamten Events gehören das Finale des Eurovision Song Contests am 18. Mai sowie die ORF-Berichterstattung zur Europawahl am 26. Mai. Darüber hinaus werden auch On-Demand-Inhalte aus der ORF-TVthek auf den lokalen Zugservern gespeichert und stehen den Fahrgästen zum Streaming zur Verüfgung. Der stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien, Thomas Prantner, sagt: "Ich freue mich, dass wir die so erfolgreiche Unternehmens-Kooperation zwischen ÖBB und ORF mit der modernen, relaunchten ORF-TVthek und mit neuem Live- und Video-on-demand-Content für die ÖBB-Fahrgäste fortsetzen."

Die Deutsche Bahn bietet seit längerem auch Serien und Filme zum Abruf in ihrem ICE-Portal und kooperiert dafür mit Maxdome von ProSiebenSat.1. Livestreams aktueller Ereignisse sind dort bislang aber nicht möglich.

