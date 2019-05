Katrin Vernau als WDR-Verwaltungsdirektorin bestätigt

© WDR/Herby Sachs

Seit 2015 ist Katrin Vernau als Verwaltungsdirektorin beim WDR tätig - und diesen Posten wird sie auch in Zukunft besetzen. Der WDR-Rundfunkrat hat der Vertragsverlängerung jetzt auf Vorschlag des Intendanten mit großer Mehrheit zugestimmt.



02.05.2019 - 16:57 Uhr von Alexander Krei 02.05.2019 - 16:57 Uhr

Katrin Vernau bleibt Verwaltungdirektorin beim WDR. Der WDR-Rundfunkrat hat der Personalie am Donnerstag auf Vorschlag von Intendant Tom Buhrow mit großer Mehrheit zugestimmt - sie erhielt 55 von 59 Stimmen. Der neue Vertrag, dem auch der Verwaltungsrat noch zustimmen muss, tritt am 1. März 2020 in Kraft. Die von Vernau geleitete Direktion umfasst unter anderem die Bereiche Personal, Finanzen und Gebäudewirtschaft, zudem vertritt Vernau den WDR in den Aufsichtsgremien von WDR Mediagroup und Bavaria Film.

"Ich freue mich sehr, dass Katrin Vernau auch in den nächsten Jahren als Chefin der Verwaltung den WDR weiter voranbringen wird", sagte Tom Buhrow. "Mit ihren Erfahrungen aus der Privatwirtschaft und dem öffentlich-rechtlichen Bereich ist sie eine hochkompetente Beraterin für den Wandel des WDR. Ihre Expertise beim Umbau von großen Organisationen hat dem WDR auf dem Weg in die digitale Zukunft bereits in den vergangenen Jahren sehr gut getan: Wir sind agiler, schneller und effizienter geworden."

Andreas Meyer-Lauber, Vorsitzender des WDR-Rundfunkrats, sagte, das Ergebnis spiegele Vernaus "erfolgreiches Engagement für den Sender und seine Tochterunternehmen, auch im Zusammenspiel mit weiteren ARD-Anstalten". Und weiter: "Zu den künftigen Aufgaben zählen die laufende Strukturoptimierung und der Kulturwandel im WDR." Die anstehenden politischen Entscheidungen zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu begleiten, sei zudem "eine besondere Herausforderung".

Teilen