ZDF dreht erstmals Medical-Reihe fürs "Herzkino"

Mit "Mein Tisch in der Provence" hat das ZDF jetzt eine neue "Herzkino"-Reihe angekündigt. Diese besteht aus zunächst zwei Filmen, die noch bis Ende Juni abgedreht werden. Einen Starttermin gibt es bislang noch nicht.



02.05.2019 - 17:22 Uhr von Kevin Hennings 02.05.2019 - 17:22 Uhr

Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt: Mit "Mein Tisch in der Provence" befindet sich seit Ende April die erste "Medical"-Reihe für das Herzkino im Dreh. Die zweiteilige Produktion, die voraussichtlich bis zum 26. Juni abgedreht wird, erzählt von der Krankenschwester Véronique Gilbert (Friederike Linke), die nach dem Tod ihres Vaters in ihre Heimat, die Provence, zurückkehrt. Der erste Film der komplett neuen Reihe hört auf den Titel "Ärztin wider Willen", die Fortsetzung hat den Titel "Schwestern". Ein Ausstrahlungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die Erzählung beginnt demnach damit, dass Véronique zum ersten Mal nach 15 Jahren in ihre französische Heimat zurückkehrt. Mit im Gepäck befindet sich ihre Tochter Lea (Paula Siebert). Als sie zu Hause ankommt, findet sie ihre Familie völlig zerstritten vor. Und auch zwischen Véronique und dem dort ansässigen Dr. Hugo Simon (Nico Rogner), der die Dorfpraxis übernehmen sollte, scheint nicht die beste Stimmung zu herrschen. Hugo reagiert mehr als verhalten auf die vermeintliche Erbin.

Im zweiten Film, "Schwestern", ist sie hin- und hergerissen, ob sie überhaupt in Frankreich bleiben soll. Ihr neues Engagement in der Provence fordert sie nicht nur familiär. Die Dorfbewohner lassen sich lieber von ihr behandeln als von Dr. Simon. Doch als fast das gesamte Dorf an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt, müssen die beiden Streithähne zusammenarbeiten. Als dann auch noch Véros Tante Catherine (Catherine Flemming) schwer erkrankt, steht sie vor einer weiteren Herausforderung: Es muss dringend ein passender Stammzellenspender gefunden werden. Doch Catherine ist mir ihrer Schwester, Véros Mutter Thérèse (Sabine Vitua), seit vielen Jahren zerstritten.

Umgesetzt wird "Mein Tisch in der Provence" - so zumindest der Arbeitstitel - von der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft in Zusammenarbeit mit win win Film-, Fernseh- und Mediaproduktion GmbH. Als verantwortlicher Produzent zeichnet sich Valentin Hoch aus. Als zuständige Redakteurinnen vom ZDF sind Verena von Heereman und Nina Manhercz tätig.

