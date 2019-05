"Tatort"-Set im Saarland von Jugendlichen verwüstet

© WDR

Das Set des saarländischen "Tatorts" ist von Jugendlichen verwüstet worden, neben aufgebrochenen Türen gab es auch beschädigte Möbelstücke. Der SR will die Kulisse nun wieder instand setzen, Dreh-Verzögerungen wird es wohl nicht geben.



02.05.2019 - 19:46 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2019 - 19:46 Uhr

Böse Überraschung für das neue Ermittler-Duo des saarländischen "Tatort": Das Set, an dem Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer künftig die Polizeibeamten Adam Schürk und Leo Hölzer spielen werden, ist von mehreren Jugendlichen verwüstet worden. Die Randalierer brachen die Türen am Set in Sulzbach auf, beschädigten Möbelstücke und schmierten Nazi-Parolen an die Wände. Außerdem betätigten sie einen Feuerlöscher, das bestätigte die Polizei.

Als der Hausmeister des unbewohnten Gebäudes die Jugendlichen entdeckte, flüchteten diese. Wie die "Bild" berichtet, ist die Identität der Jugendlichen geklärt, sie sind bereits polizeibekannt. Gegen sie werde nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der SR, der bereits seit 2012 in dem Gebäude Teile des "Tatorts" dreht, hat angekündigt, die Kulisse wieder instand setzen zu wollen. SR-Sprecher Peter Meyer erklärte gegenüber der "Bild", dass die Arbeiten zur neuesten Folge bereits abgeschlossen gewesen seien. Der letzte Drehtag war am 11. April, mit Dreh-Verzögerungen ist also nicht zu rechnen.

Teilen