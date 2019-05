"Quizduell" mit Online-Verlängerung nach der Live-Show

© ARD/Uwe Ernst

Wenn in der kommenden Woche das "Quizduell" am ARD-Vorabend zurückkehrt, dann wird Jörg Pilawa im Anschluss an die Live-Ausgaben noch Zusatzschichten schieben müssen. In der ARD-Quiz-App gibt's fortan nämlich "Die Extra-Chance".



03.05.2019 - 08:32 Uhr von Alexander Krei 03.05.2019 - 08:32 Uhr

Mit dem Staffel-Finale von "Wer weiß denn sowas?" stehen von der kommenden Woche an wieder Veränderungen im ARD-Vorabendprogramm an. Den 18-Uhr-Sendeplatz übernimmt ab Montag bekanntlich Jörg Pilawa mit neuen Live-Ausgaben vom "Quizduell", das nach dem Ende im Fernsehen erstmals in eine Online-Verlängerung geschickt werden soll.

Montags bis donnerstags wird es im Anschluss an die Live-Sendung innerhalb der ARD-Quiz-App "Quizduell - Die Extra-Chance" geben. Per Livestream werden drei weitere Runden mit jeweils drei Fragen gespielt. Jeder Teilnehmer bekommt mit der neuen Show eine weitere Gewinnchance: Insgesamt sollen zehn Mal 50 Euro unter den Teilnehmern ausgelost werden.

Im Ersten sind unterdessen 32 neue "Quizduell"-Ausgaben geplant, freitags gibt's sogar die doppelte Dosis. Zum Start der Staffel hat "heute-show"-Moderator Oliver Welke zugesagt, als Kapitän des Teams Deutschalnd wird Uwe Gensheimer, der Kapitän der Handball-Nationalmannschaft, antreten. Die Produktion der Show übernimmt erneut ITV Studios Germany.

