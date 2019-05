ProSieben beschäftigt sich einen Abend lang mit Boybands

© ProSieben

Noch im Mai räumt ProSieben einen Dienstagabend frei, um sich dort intensiv mit Boybands zu beschäftigen. Los geht es mit einer Doku über die Backstreet Boys, Annemarie Carpendale und Thore Schölermann begleiten die Band unter anderem bei ihrem Tourneestart.



Weil "Get the f*ck out of my House" schlechte Quoten eingefahren hat, hat ProSieben die Show schneller zu einem Ende gebracht als ursprünglich geplant. In den kommenden zwei Wochen setzt man dienstags zur besten Sendezeit auf die Rankingshow "Big Countdown", am 21. Mai jedoch dreht sich bei ProSieben alles rund um Boybands. Zur besten Sendezeit zeigt man dann nämlich die Doku "We Love: Backstreet Boys - Das Mega-Comeback".

Annemarie Carpendale und Thore Schölermann besuchen die Band in Las Vegas und begleiten den Start ihrer Tournee. Neben den Höhe- und Tiefpunkten in der Karriere der Band äußern sich die Band-Mitglieder auch vor der Kamera. Hinzu kommen einige Weggefährten wie zum Beispiel DJ Bobo.

Im Anschluss an die Doku über die Backstreet Boys wird ProSieben etwas allgemeiner und beschäftigt sich in der Reportage "We Love Boybands" mit dem Phänomen Boybands. So will man "tief in das Leben der berühmtesten Boygroup-Stars eintauchen", um deren Erfolgsgeheimnisse zu entschlüsseln.

