Tamara Anthony leitet ab Juli das ARD-Studio Peking

Ab Juli wird Tamara Anthony das ARD-Studio in Peking leiten. Die Fernsehjournalistin übernimmt in der chinesischen Hauptstadt die Aufgabe von Mario Schmidt. Zu einer personellen Veränderung kommt es auch im ARD-Studio Washington.



03.05.2019 - 14:53 Uhr von Alexander Krei 03.05.2019 - 14:53 Uhr

Tamara Anthony wird neue Leiterin des ARD-Studios in Peking. Der NDR-Verwaltungsrat hat am Freitag einem entsprechenden Vorschlag von Intendant Lutz Marmor zugestimmt. Die 41-Jährige tritt den Posten am 1. Juli als Nachfolgerin von Mario Schmidt an, der zum NDR nach Hamburg zurückkehrt. Auch NDR-Redakteur Daniel Satra wechselt als Fernsehkorrespondent in die chinesische Hauptstadt. Ebenfalls abgesegnet wurde der Wechsel von NDR-Info-Redakteurin Claudia Sarre ins ARD-Studio Washington, wo sie die Nachfolge von Martin Ganslmeier antritt.

"Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten der ARD übernehmen eine herausgehobene journalistische Aufgabe und Verantwortung", so Lutz Marmor. "Sie berichten über das aktuelle, aber auch das langfristige politische Geschehen und die gesellschaftlichen Entwicklungen in ihren Berichtsgebieten. Dafür suchen wir die Besten. Tamara Anthony, Claudia Sarre und Daniel Satra stehen für besondere journalistische Kompetenz im NDR. Ich bin überzeugt davon, dass sie die vielfältigen Aufgaben sehr gut bewältigen werden."

Nach ihrem Programmvolontariat arbeitete Tamara Anthony von 2006 bis 2013 als Redakteurin beim Politmagazin "Panorama", seit 2014 ist sie Fernsehkorrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio und übernahm zwischenzeitlich bereits Vertretungen im ARD-Studio Peking. Auch Daniel Satra hat in der Vergangenheit schon Vertretungen in Peking übernommen, war aber auch schon in den ARD-Studios Washington, London, Singapur und Tokio tätig. Claudia Sarre kam 1999 zum NDR und war von 2011 bis 2014 Hörfunkkorrespondentin in New York. Ihren Job in Washington tritt sie am 1. Januar 2020 an.

