Die "José Carreras Gala" kehrt zum MDR zurück

Nachdem José Carreras in den vergangenen Jahren bei Sat.1 Gold Spenden für an Leukämie erkrankte Kinder sammelte, ist die Gala in diesem Jahr im MDR Fernsehen zu sehen. Der MDR war bis 2012 auch für die Ausstrahlung im Ersten verantwortlich



03.05.2019 - 16:22 Uhr von Uwe Mantel 03.05.2019 - 16:22 Uhr

Von 1995 bis 2012 lief im Ersten jedes Jahr die "José Carreras Gala". Carreras, der Stifter und Vorstandsvorsitzender der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung ist, sammelt darin Geld für Leukämie-kranke Kinder. 2012 endete die Zusammenarbeit mit dem MDR, das die Gala im Ersten verantwortete, unter etwas nebulösen Umständen. Während man beim MDR von einer einvernehmlichen Lösung sprach, behauptete die Stiftung, es sei mitnichten eine einvernehmliche Entscheidung und Carreras seien entsprechende Zitate nur in den Mund gelegt worden.

Sieben Jahre später haben die ehemaligen Partner nun aber wieder zusammengefunden: Bei der 25. Gala, die in diesem Jahr am 12. Dezember über die Bühne gehen wird, arbeitet Carreras wieder mit dem MDR zusammen. Die Live-Übertragung wird zwar diesmal nicht im Ersten stattfinden, aber im Dritten Programm des MDR. Damit dürfte auch wieder eine höhere Reichweite als in den letzten Jahren verbunden sein: Die Gala war zuletzt bei Sat.1 Gold zu sehen, wo im vergangenen Jahr gut eine vierte Million Zuschauer einschalteten. Im Jahr nach dem ARD-Aus waren sogar die Pay-TV-Sender Sky Christmas, Goldstar TV, Romance TV und Heimatkanal eingesprungen und hatten die Show unverschlüsselt übertragen.

Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Es freut uns sehr, dass der MDR dieses wunderbare Jubiläum überträgt und außerdem zugesagt hat, auch in den kommenden Jahren die José Carreras Gala live aus Leipzig zu senden. Unser Ziel ist es, zum einen über die Gala Spenden zu generieren, und zum anderen über Leukämie sowie andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen aufzuklären. Die Patienten und deren Familien brauchen unsere Solidarität und Unterstützung, um diese schwere Zeit zu durchstehen." MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi erklärt: "Wir sind stolz darauf, dieses ganz besondere Jubiläum für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wieder nach Mitteldeutschland zu holen. Willkommen zurück in Leipzig, José Carreras! Wir freuen uns darauf, hier die erfolgreiche Zusammenarbeit von neuem gemeinsam fortzusetzen."

