"Columbo" ermittelt ab sofort auch bei Super RTL

© Super RTL

Der Serien-Klassiker "Columbo" mit Peter Falk bekommt einen weiteren Sendeplatz im deutschen Fernsehen. Zusätzlich zu den Ausstrahlungen bei Sat.1 Gold ist der Krimi schon von dieser Woche an auch am späten Abend bei Super RTL zu sehen.



06.05.2019 - 16:05 Uhr von Alexander Krei 06.05.2019 - 16:05 Uhr

"Super RTL bringt den scharfsinnigen Inspektor 'Columbo' zurück auf den Bildschirm", kündigt der Sender in einer Mitteilung an. Ganz korrekt ist das freilich nicht, schließlich war "Columbo" streng genommen nie so wirklich weg. Bis Ende vergangenen Jahres wiederholte ZDFneo den Serien-Klassiker und seither gibt es die alten Folgen am Wochenende bei Sat.1 Gold zu sehen.

Schon von dieser Woche an wird "Columbo" aber eben auch zusätzlich bei Super RTL zu sehen sein. Der Privatsender zeigt die Serie mit Peter Falk in der Hauptrolle ab sofort freitags um 22:00 Uhr aus und beginnt mit der Folge "Tödliche Tricks" aus dem Jahr 1989. "Columbo" ersetzt die Comedyserie "30 Rock", die zuletzt nur schwache Quoten am späten Freitagabend erzielte.

Bei Sat.1 Gold wird "Columbo" aber auch weiterhin wie gehabt am Samstag im Vorabendprogramm sowie sonntags am frühen Nachmittag ermitteln.

Teilen