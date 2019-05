PARTEI bessert nach: ZDF zeigt überarbeiteten Spot

© Die PARTEI

Nachdem das ZDF einen von der PARTEI als Wahlwerbung eingereichten Spot zunächst abgelehnt hatte, weil es sich gar nicht erkennbar um Wahlwerbung handelte, wurde der Spot nun nochmal nachgebessert. Die veränderte Version wird gezeigt.



08.05.2019 - 12:26 Uhr von Uwe Mantel 08.05.2019 - 12:26 Uhr

Wer am Mittwoch nach dem "heute-journal" im ZDF dran bleibt, wird nun doch den Sea-Watch-Spot der PARTEI zu sehen bekommen - wenn auch in leicht abgewandelter Form. Eine entsprechende Meldung von "Focus Online" bestätigte das ZDF auf Anfrage. Eine erste Version hatte der Sender abgelehnt, weil in dem Spot die PARTEI gar nicht auftauchte und der Spot dementsprechend auch nicht den staatsvertraglich festgelegten Vorgaben für eine Wahlwerbung entsprach. Vielmehr habe es sich um einen Unterstützungsaufruf für Sea-Watch gehandelt.

Die Partei der Satiriker hatte die Gestaltung des Spots komplett der Seenot-Rettungsorganisation Sea-Watch überlassen. Zu sehen ist, wie ein Junge im Meer ertrinkt. Eingeleitet war er mit den Worten "Die nachfolgende Wahlwerbung ist keine Wahlwerbung. Für den Inhalt dieses Films ist ausschließlich die EU verantwortlich." Dieser Zusatz wird nun weggelassen, zudem wird am Ende nun auf die PARTEI verwiesen - damit sind die Vorgaben nun erfüllt und der Ausstrahlung steht nichts mehr im Wege. Der PARTEI kann die zwischenzeitliche Aufregung freilich nur recht sein: Damit wurde dem Spot, der im Anschluss auch online veröffentlicht wird, größtmögliche Aufmerksamkeit verschafft.

