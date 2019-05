RTL Crime: Fünfte "HTGAWM"-Staffel kommt im Juli

© ABC

08.05.2019 - 15:40 Uhr von Kevin Hennings 08.05.2019 - 15:40 Uhr

Während die fünfte Staffel von "How to Get Away with Murder" in den USA vor Kurzem zu Ende ging, haben nun auch deutsche Fans die Gewissheit, wann Sie die neuen Folgen mit Viola Davis zu sehen bekommen. RTL Crime hat bekanntgegeben, dass die insgesamt 15 frischen Folgen ab Montag, den 1. Juli um jeweils 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.

Oscar-, Golden Globe- und Emmy-Gewinnerin Viola Davis übernimmt dann einmal mehr die Rolle der smarten Anwältin und Jura-Professorin Annalise Keating, deren Gerechtigkeitssinn keine Grenzen kennt - und die dafür auch keine Opfer scheut. An der renommierten Middleton Law School beginnt nun ein neues Jahr und sowohl im Hör- als auch im Gerichtsaal stellt Annalise einmal mehr ihr juristisches – oftmals nicht ganz legales – Geschick unter Beweis. Doch fernab der Theorie müssen sie und ihre "Keating 4" neuen Dramen und deren Folgen ins Auge blicken.

Die fünfte Staffel setzt unmittelbar nach den Geschehnissen der vierten Season an. Nach ihrem Sieg im Falle der Sammelklage am Supreme Court kehrt Annalise erstmals an die Middleton University zurück und kämpft darum, ihren Ruf als Dozentin und Strafverteidigerin wiederherzustellen. Ihre Studenten, Michaela Pratt (Aja Naomi King), Connor Walsh (Jack Falahee), Asher Millstone (Matt McGorry) und Laurel Castillo (Karla Souza) versuchen derweil trotz der jüngsten Ereignisse nach vorne zu blicken und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Doch ehe sie sich versehen, offenbart sich ihnen ein neues und gefährliches Rätsel – und weitere Geheimnisse drohen ans Licht zu kommen, die ihre Beziehungen hoffnungslos herausfordern.

Ideengeber und Showrunner Peter Nowalk zeichnete sich einmal mehr für den Dreh der Staffel verantwortlich. Als Produktionsfirma steht ABC Studios hinter der Drama-Serie, ebenso wie "Grey's Anatomy"-Schöpferin Shonda Rhimes.

