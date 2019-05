"The Rook" läuft nun bei Starzplay statt Unitymedia

© Starzplay

Im Sommer 2017 kündigten Liberty Global, Starz und Lionsgate die Produktion einer gemeinsamen Serie namens "The Rook" an, die hierzulande die erste Unitymedia-Serie hätte werden sollen. Nun feiert sie ihre Premiere aber bei Starzplay



08.05.2019 - 17:11 Uhr von Uwe Mantel

Nachdem im Frühjahr 2017 schon die Deutsche Telekom den Einstieg ins Geschäft mit exklusiven, eigenproduzierten Serien angekündigt hatte, folgte wenige Monate später auch Unitymedia. Liberty Global kündigte damals gemeinsam mit Starz und Lionsgate die Produktion von "The Rook" an, einem Supernatural-Spionage-Thriller. In Deutschland war die Erstausstrahlung bei der Liberty-Tochter Unitymedia vorgesehen. Doch inzwischen haben sich die Zeiten geändert: Auch wenn der Deal noch immer nicht über die Bühne ist, steckt Unitymedia mitten im Übernahmeprozess durch Vodafone - und der neue Eigentümer hat erklärtermaßen keinerlei Ambitionen, ins Geschäft mit eigenproduzierten Inhalten einzusteigen.

"The Rook" wird nun in jedem Fall doch nicht bei Unitymedia Premiere feiern, sondern bei Starzplay - also dem deutschen Angebot von Starz, das als eigener Kanal bei Amazon Prime Video abonnierbar ist. Dort wird die Serie am 30. Juni online gestellt, zeitgleich mit dem Start bei Starz in den USA und Kanada.

In "The Rook" geht's um die junge Myfanwy Thomas, die eines Tages im Regen auf Londons Millenium Bridge aufwacht. Sie hat keine Erinnerung an ihr bisheriges Leben und keine Erklärung für die Latexhandschuh-tragenden Leichen, die um sie herum liegen. Als Myfanwy herausfindet, dass sie ein hochrangiges Mitglied im Checquy ist, Englands letztem Geheimdienst für Menschen mit paranormalen Fähigkeiten, beginnt ihre Reise in einer gefährlichen und unübersichtlichen Welt. Sie muss herausfinden, wer ihr Gedächtnis ausgelöscht hat - und vor allem, wer sie bedroht.

In der Hauptrolle ist Emma Greenwell zu sehen, daneben sind unter anderem Joely Richardson, Olivia Munn, Adrian Lester, Ronan Raftery, Catherine Steadman, Jon Fletcher, Shelley Conn und James D’Arcy zu sehen. Die Serie wurde adaptiert und ko-produziert von Sam Holcroft und Al Muriel nach dem Roman von Daniel O’Malley. Die Showrunner Lisa Zwerling und Karyn Usher fungieren mit ihrer Produktionsfirma Carpool Entertainment ebenso wie Stephen Garrett mit Character 7 als Ausführende Produzenten.

